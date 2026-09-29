Gli uffici green a Dubai, un premio per l’Isola 

Dietro i grandi progetti architettonici che stanno ridisegnando lo skyline e gli spazi interni del Medio Oriente e dell'Africa c'è una forte impronta sarda. E ci sono solide alleanze. L’idea dello studio MuchMore Architecture and Landscape, guidato a Dubai da Christian Bonu, unisce una visione architettonica modernissima a una solida rete di partner tecnici di primo piano. Tra questi figurano il gruppo Sgaravatti, storica realtà florovivaistica e di progettazione paesaggistica nata in Sardegna nel 1820, in campo per il landscape, e Hz Studio Architecture and Engineering (di cui Christian Bonu è co-fondatore e partner da oltre 20 anni), che collabora per la parte ingegneristica.

Il premio

L’ultimo importante traguardo raggiunto dalla squadra sarda è il trionfo a Dubai agli Arabian International Property Awards. Il premio è stato assegnato a MuchMore Architecture and Landscape nella sezione Middle East per il progetto del Meraas and Nakheel Customer Center. Si tratta di un imponente campus di sette edifici immersi in un grande parco, di proprietà di Dubai Holding (riconducibile allo sceicco Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum), concepito come un quartier generale innovativo dedicato alla vendita immobiliare e al supporto commerciale. Al conseguimento del risultato hanno contribuito in modo determinante i partner tecnici per le rispettive competenze: Hz Studio per l'ingegneria e la fase progettuale di dettaglio, e il gruppo dell’imprenditrice Rosi Sgaravatti per il paesaggio, il cui apporto si è basato sui rigidi criteri scientifici della progettazione biofilica. Si pensa al benessere degli utenti e degli operatori, tramite l'utilizzo di evolute tecniche di progettazione degli spazi (sia architettonici sia impiantistici) e una selezione accurata di piante ad altissima efficienza per gli interni, capaci di purificare l'aria e assorbire l'anidride carbonica a ciclo continuo, riducendo al minimo il consumo idrico e migliorando il benessere psicofisico e la concentrazione di chi lavora all’interno degli ambienti.

Lavoro di squadra

Christian Bonu, ingegnere edile e architetto formatosi a Cagliari con successivi master a Chicago e Barcellona, ha messo radici a Dubai e opera negli Emirati Arabi Uniti, Asia e Africa, offrendo ai committenti un approccio integrato che spazia dall'architettura all'interior design, fino all'ingegneria e al paesaggio. «L’intesa con Sgaravatti ed Hz Studio, rispettivamente per il Landscape e per l'Ingegneria – dichiara Bonu – è stata immediata fin dalla nascita di MuchMore a Dubai nel 2019. Penso siano i migliori nel mercato italiano e in quello estero. Per me è stato naturale coinvolgerli nei progetti».

Le torri a Zanzibar

Prima di ricevere il premio a Dubai, il team sardo ha ottenuto altri prestigiosi riconoscimenti internazionali. Nel 2025, ha avuto a Londra l'International Property Award (sezione Africa), per il progetto delle spettacolari torri a Zanzibar (i cui lavori di fondazione sono stati appena avviati). E ancora il Big Five Awards: MuchMore è stata premiata nell'area del Golfo per la progettazione degli uffici del Gruppo Nakheel, sei piani e 12mila metri quadri complessivi. Alla base della collaborazione con il gruppo Sgaravatti c'è anche una ragione storica: l’azienda florovivaistica è stata l’artefice, negli anni Settanta del secolo scorso, del piano di riforestazione di Abu Dhabi. La profonda conoscenza del territorio e del clima mediorientale, unita alla creatività di Christian Bonu e dell’equipe di MuchMore, contribuisce a ridefinire il concetto di lusso sostenibile con la Sardegna protagonista negli scenari internazionali.

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