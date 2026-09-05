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Inquinamento
06 settembre 2026 alle 00:13

Gasolio nei Navigli, è allarme 

Sversamento nei canali da Magenta a Milano, al via la bonifica 

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Milano. Una scia nera e unta, lunga 28 chilometri, da Magenta a Milano, ha attraversato il Naviglio Grande fino alla Darsena, accompagnato da un forte odore di olio esausto. Lo sversamento di idrocarburi ha fatto scattare un’imponente operazione di emergenza e sollevato l’allarme per i possibili danni alla biodiversità. Ieri pomeriggio a Magenta, durante un intervento sulla rete fognaria, gli operatori si sono accorti della presenza di una grande quantità di sostanze oleose. Vigili del fuoco, Comuni, Consorzio Villoresi, Arpa, Città metropolitana e Protezione civile sono intervenuti per contenere la contaminazione. Dopo un primo tentativo di circoscrivere lo sversamento, sono state realizzate sette dighe mobili con panne drenanti lungo il percorso del canale, mentre sono state sospese la navigazione sportiva e turistica, la pesca e l’irrigazione dei campi a sud di Milano.

Animali e ambiente

Alcuni animali sono rimasti intrappolati nell’acqua e sono stati soccorsi da cittadini e guardie ittico-venatorie: un cigno reale, ricoperto di gasolio, è stato trasferito al centro di recupero Lipu La Fagiana. Le prime analisi dell’Arpa non avrebbero evidenziato concentrazioni critiche di contaminanti ma le conseguenze ambientali restano da valutare. Intanto si cerca di risalire all’origine dello sversamento e non viene esclusa l’ipotesi di un atto doloso: il presidente del Consorzio Est Ticino Villoresi, Alessandro Rota, ipotizza uno «svaso», mentre l’assessore milanese Marco Granelli sospetta che qualcuno abbia versato una grande quantità di materiale oleoso in un tombino.

Accertamenti e controlli

La fase più acuta dell’emergenza è terminata ma nei prossimi giorni potrebbero ancora comparire macchie. Le autorità monitorano la situazione e proseguono gli accertamenti sull’origine dell’inquinamento.

Nell’area di Ponte Nuovo si trova anche l’ex Saffa, un sito industriale dismesso interessato da un progetto di bonifica, la cui parte più vicina al canale è in fase di avvio e che nei giorni scorsi è stata interessata da un grosso incendio.

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