Furto di grondaie dalla sede della Municipalità Un 26enne identificato grazie alle telecamere 

Svolta nelle indagini del furto di alcune grondaie in rame avvenuto nella sede della Municipalità di Pirri: gli agenti della Polizia Locale, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, sono risaliti a un 26enne cagliaritano. Il giovane era stato fermato quasi subito con alcuni pluviali risultati poi non quelli dell’edificio di via Riva Villasanta. Ma aveva, secondo le accuse, gli stessi indumenti della persona ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Alla fine dunque il giovane è stato denunciato per furto e ricettazione.

Secondo la ricostruzione della Polizia Municipale, al comando di Pierpaolo Marullo, il 26enne oltre a impossessarsi di alcuni pluviali avrebbe danneggiato anche una delle telecamere dell’impianto di videosorveglianza e parte della facciata dell’edificio. Ancora da capire invece da dove siano stati rubati i pluviali, sempre in rame, che il giovane aveva con sé. Le indagini vanno avanti per capire se possa aver compiuto altri furti simili. Nei mesi scorsi il 26enne era stato arrestato per il furto di alcuni grondaie da un asilo a Selargius e per il tentato colpo in un cantiere edile. (m. v.)

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