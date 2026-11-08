Furti, vandali e rapine Sos dei commercianti: «Cresce l’insicurezza» 

Cresce l’allarme in città dopo la rapina al titolare della pizzeria Mattana in via Vico, minacciato qualche giorno fa da un uomo incappucciato che si è fatto consegnare i soldi in cassa, appena cento euro. Un blitz scattato non a notte fonda, ma appena alle 23,30.

Così adesso tra i commercianti c’è apprensione perché quello che è successo in via Vico, potrebbe succedere a tutti. E la preoccupazione riguarda anche Quartello dove sono stati segnalati danneggiamenti e furti d’auto: una è stata portata via in via Monaco alle 20.

I commercianti

«È chiaro che dopo quello che è successo c’è preoccupazione» dice Anna Congera, del ristorante Hotel centrale in piazza Azuni, «noi vorremmo che fossero intensificati i controlli nel parco Matteotti perché la sera circolano persone poco raccomandabili che non sai cosa potrebbero fare. C’è poi un’ordinanza che vieta ai mini market di vendere alcolici da mezzanotte ma che spesso non viene rispettata. Noi che potremmo venderli fino alle 3, finiamo per nostra scelta molto prima proprio per evitare problemi. Quando ho saputo della rapina ci siamo spaventati ma dentro il nostro locale siamo tanti, ci facciamo forza tra noi».

Insicurezza

Anche Filippo Simbula, ex presidente del centro commerciale naturale Sant’Elena, è preoccupato: «Credo sia un fenomeno nazionale», sono le sue parole. «Questo malessere, come possiamo vedere, sta dilagando in tutte le città d’Italia. Certo sentire che un malvivente entra indisturbato e ti minaccia con una pistola non può lasciare indifferenti. Ci sentiamo sempre più insicuri. Noi per quattro cinque volte nell’ultimo anno ci siamo dovuti rivolgere alle forze dell’ordine e non di notte ma di giorno».

Il presidente del centro commerciale naturale di via Porcu, Sergio Piludu, ha un locale in via D’Annunzio che resta aperto fino a tarda notte: «La paura non ci appartiene», dice, «ma di certo una rapina a mano armata con quelle modalità è un brutto segnale. Vogliamo sperare che si tratti solo di un caso isolato. Tra l’altro ormai nelle casse non ci sono più contanti, è tutto in digitale, quindi fanno queste cose senza alcun senso».

Il caso Quartello

Anche nel rione residenziale di Quartello la situazione è allarmante, soprattutto sul fronte dei danneggiamenti e dei furti d’auto. «Ci sentiamo sempre più soli e abbandonati» dice la presidente del Comitato Marina Lattanzi, «in balia di una situazione che sta diventando insostenibile. La paura e l’insicurezza crescono, mentre non si intravede, nemmeno da parte dell’amministrazione, un intervento concreto, né un progetto per tutelare i residenti. Non bastano le raccomandazioni a fare attenzione: servono controlli, prevenzione e una presenza concreta delle istituzioni sul territorio. Anche Quartello esiste e i suoi cittadini meritano risposte, non silenzio».

Vandali in centro

Altro fonte caldo la zona tra via Porcu, via Venezia, via Martini e piazza del mercato, dove continuano le scorribande di gruppi di ragazzini, per lo più minorenni, che disturbano, lanciano petardi e devastano l’arredo urbano.

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