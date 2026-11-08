Furti fotocopia nelle auto, allarme in città 

In qualche caso hanno rotto il lunotto anteriore, lato guidatore, in altri casi è stato mandato in frantumi quello di dietro, così da accedere facilmente al portabagagli inclinando il sedile. Furti-fotocopia ma con modalità diverse a seconda del modello dell’altro, con in comune una scia di danni e bottini, per fortuna al momento limitati. Nell’ultima settimana, ma in particolare nel weekend appena trascorso, le segnalazioni di veicoli scassinati sono arrivate da Genneruxi, La Palma e Pirri, con una decina di auto prese di mira. In qualche caso il colpo è andato a buon fine, in altri è rimasto solo il cristallo sfondato.

Notti insonni

Tra i residenti di alcuni quartieri della città, il fine-settimana appena trascorso è stato all’insegna della paura dei furti: a preoccupare è stata la notizia di una serie di vetture scassinate e danneggiate dai topo d’auto che, tra giovedì e venerdì, hanno colpito in varie zone. Lo schema è sempre lo stesso: i ladri rompono uno dei finestrini, aprono la portiera e frugano nell’abitacolo alla ricerca di qualsiasi oggetto di valore o rivendibile al mercato nero. Il bottino, quasi sempre, è modesto, ma i danni ai veicoli e il disagio per i proprietari sono notevoli. Più delle denunce, che spesso non vengono fatte contestualmente, l’escalation è testimoniata nei social e in alcuni gruppi WhatsApp, dopo i proprietari hanno segnalato l’accaduto.

Le incursioni

Il quartiere più colpito tra giovedì notte e venerdì è stato Genneruxi, dove nel giro di poche ore sono state prese di mira tre vetture in via Cino da Pistoia. Altre due auto sono state svaligiate a La Palma (via Aquilone) e altre due anche dietro la Vetreria di Pirri. In un caso i malviventi sono riusciti a portare via un tablet e dei documenti di una società, mentre in un altro episodio i ladri hanno invece rubato un booster per accendere il motore quando la batteria è scarica, occhiali da sole e altra attrezzatura da lavoro. Anche in questa zona i furti sono stati scoperti al mattino, quando i proprietari hanno trovato i cristalli infranti e l’abitacolo a soqquadro. La scorsa settimana, in via Palestrina, era stato invece rubato un furgone di un’attività commerciale, poi ritrovato dopo qualche giorno e non senza danni.

Residenti esasperati

Basta dare un’occhiata ai gruppi social per capire come ormai la situazione sia percepita come un’emergenza. Non tanto per i numeri complessivi, che restano bassi rispetto a quelli di altre grandi città italiane, ma per i furti consumanti nel breve periodo e nelle stesse zone, con la scia poi del danno da sistemare.

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