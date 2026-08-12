Fuochi a Ferragosto, numeri da record 

Cinque postazioni di sparo, 1.700 lanci, 13 quadri tematici e oltre venti minuti di spettacolo. Sono i numeri del tradizionale appuntamento con i fuochi d'artificio di Ferragosto che, sabato dalle 22.30, illuminerà il cielo della Riviera del Corallo. Un fronte scenico di circa 250 metri e scenografie pirotecniche capaci di raggiungere altezze comprese tra i 30 e i 200 metri trasformeranno il mare di Alghero in un grande teatro a cielo aperto, richiamando migliaia di residenti e turisti. L'evento rientra nel cartellone del Sant Miquel Festival, che accompagna l'estate algherese con spettacoli, musica e iniziative dedicate alla cultura e alle tradizioni della città. «Il Sant Miquel Festival è già protagonista dell'estate e i fuochi di Ferragosto rappresentano uno dei suoi appuntamenti più importanti. Abbiamo voluto uno spettacolo di grande impatto, con oltre venti minuti di emozioni e nuove soluzioni scenografiche, in uno scenario straordinario come quello della Riviera del Corallo», sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. Ma il Ferragosto sarà anche il punto di partenza del conto alla rovescia verso una delle principali novità dell'edizione 2026 del Festival. Il 22 agosto Alghero ospiterà infatti, per la prima volta, la Colla Gegantera Fallera Gironina di Girona, che porterà in città i celebri gegants, simbolo della tradizione popolare catalana. Un appuntamento che rafforza il legame storico e culturale tra Alghero e la Catalogna e arricchisce il programma del Sant Miquel Festival con una delle espressioni più spettacolari del folklore catalano.

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