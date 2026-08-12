VaiOnline
Alghero.
13 agosto 2026 alle 00:24

Fuochi a Ferragosto, numeri da record 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cinque postazioni di sparo, 1.700 lanci, 13 quadri tematici e oltre venti minuti di spettacolo. Sono i numeri del tradizionale appuntamento con i fuochi d'artificio di Ferragosto che, sabato dalle 22.30, illuminerà il cielo della Riviera del Corallo. Un fronte scenico di circa 250 metri e scenografie pirotecniche capaci di raggiungere altezze comprese tra i 30 e i 200 metri trasformeranno il mare di Alghero in un grande teatro a cielo aperto, richiamando migliaia di residenti e turisti. L'evento rientra nel cartellone del Sant Miquel Festival, che accompagna l'estate algherese con spettacoli, musica e iniziative dedicate alla cultura e alle tradizioni della città. «Il Sant Miquel Festival è già protagonista dell'estate e i fuochi di Ferragosto rappresentano uno dei suoi appuntamenti più importanti. Abbiamo voluto uno spettacolo di grande impatto, con oltre venti minuti di emozioni e nuove soluzioni scenografiche, in uno scenario straordinario come quello della Riviera del Corallo», sottolinea il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu. Ma il Ferragosto sarà anche il punto di partenza del conto alla rovescia verso una delle principali novità dell'edizione 2026 del Festival. Il 22 agosto Alghero ospiterà infatti, per la prima volta, la Colla Gegantera Fallera Gironina di Girona, che porterà in città i celebri gegants, simbolo della tradizione popolare catalana. Un appuntamento che rafforza il legame storico e culturale tra Alghero e la Catalogna e arricchisce il programma del Sant Miquel Festival con una delle espressioni più spettacolari del folklore catalano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’eclissi

Lo spettacolo del sole nero

l Zedda
Sangue sulle strade

Muore nello scontro frontale

Tragedia a Trinità d’Agultu: la vittima è Andreana Demuro, 58 anni 
Mariangela Pala
Al Santissima Trinità resta l’emergenza. I sindacati: al Brotzu personale allo stremo

«Pediatria, la rete rischia di crollare»

Mascia (Cimo): per Is Mirrionis finora solo una soluzione tampone 
Cristina Cossu
L’evento

Dalle nuvole spunta l’eclissi: tutti col naso in su

In Sardegna e nel resto d’Italia affollati raduni per ammirare lo spettacolo del sole nascosto 
Umberto Zedda
La ricorrenza

«Strage di Sant’Anna, fascisti complici»

Tajani primo esponente del governo Meloni alle commemorazioni dell’eccidio 
L’interrogatorio

Lavitola crolla: «Io il mandante dell’attentato»

L’indagato per 5 ore dal Gip: «Bomba messa a fin di bene» 