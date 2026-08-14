Frattesi-Lazio, il via libera dopo lo stop 

Un giallo nato e consumatosi nel giro di poche ore: Davide Frattesi è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Un esito affatto scontato, visto che quando tutto sembrava già definito, la Lega ha bloccato il trasferimento per questioni legate agli indici finanziari del club biancoceleste. Poi, la società guidata da Claudio Lotito ha sbrogliato il caso con una nuova formula, che prevede un prestito a 5 milioni, diritto di riscatto a 10 e un 50% all’Inter su un’eventuale futura rivendita.

Con il cuore più leggero, Rino Gattuso può pensare adesso al reparto offensivo. Il sogno è lo svincolato Mauro Icardi: «Un bomber che ha scritto la storia del calcio», ammette l’ex ct dell’Italia. L’alternativa resta Andrea Pinamonti, del Sassuolo. Salutato Frattesi, l’Inter adesso è pronta ad affondare il colpo per Curtis Jones: il Liverpool non fa sconti, chiede 35 milioni. E ieri, a Milano, ha svolto le visite mediche l’ormai ex Tottenham Djed Spence.

Le trattative

Sull’altra sponda meneghina, Rúben Amorim spinge per avere i rinforzi richiesti. Il Milan ha presentato un’offerta all’Arsenal per Ethan Nwaneri, centrocampista della nazionale Under 21 inglese. I Gunners hanno rifiutato l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro. I rossoneri ci riproveranno, ma intanto seguono con attenzione anche Nicola Zalewski (Atalanta).

Se Ruben Loftus-Cheek e Yunus Musah hanno convinto il tecnico portoghese, Amorim ha messo alla porta Christopher Nkunku, che nelle ultime ore ha ricevuto l’apprezzamento di Gian Piero Gasperini. I giallorossi si guardano intorno perché manca la stretta finale per Rodrigo Mora, che sembrava chiuso, con il Porto che vorrebbe modificare le clausole per cui scatterebbe l’obbligo di riscatto.

In chiusura

Affare fatto, invece, per Jhon Lucumí alla Juventus. I bianconeri regalano a Luciano Spalletti il difensore centrale richiesto grazie a un’offerta da 20 milioni di euro più bonus. Dopo l’arrivo di Benoît Badiashile, il Napoli vuole sbloccare la pista che porta a Gabriel Jesus, ma il giocatore deve prima accettare una riduzione dell’ingaggio da 8 milioni di euro.

A proposito di attaccanti, il Como ha avviato i primi contatti per il centravanti del Chelsea Liam Delap. Dopo che la Fiorentina ha blindato Moise Kean, Fàbregas ha aggiunto la punta inglese alla lista dei desideri. I viola, invece, rimangono vigili sul mercato per un terzino. I nomi delle ultime ore sono quelli di Destiny Udogie, su cui resta forte la Roma, Manuel Lazzari e Nuno Tavares.

Il caso

In casa Lecce, il presidente Saverio Sticchi Damiani è intervenuto sul caso Lameck Banda, sparito dai radar giallorossi. Sticchi Damiani ha ribadito che il giocatore «è sparito», nonostante un contratto in essere, e per questo ha chiesto la squalifica per l’esterno zambiano.

Ufficializzato l’acquisto di David Romero, che insieme a El Bilal Touré sostituirà Mateo Pellegrino, il Parma ha ceduto Jacob Ondrejka al Groningen. Dall’estero, a 36 anni si ritira Ciro Immobile: ha risolto il contratto con il Paris FC e chiuso con il calcio giocato. «Non una scelta semplice, ma è arrivato il momento di passare più tempo con la mia famiglia», il suo annuncio.

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