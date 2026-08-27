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Provincia.
28 agosto 2026 alle 00:32

Fondi per viabilità e centro Marreri 

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Voto unanime del Consiglio provinciale di Nuoro alla quarta variazione al bilancio di 997.751,88 euro. Tra gli stanziamenti più significativi, 240 mila euro alla Fondazione Marreri Ets per gli interventi di messa a norma e riqualificazione funzionale degli immobili dell’ex azienda della scuola agraria, necessari per l’apertura del Centro sociosanitario destinato alle persone con disturbo dello spettro autistico. «L’unanimità testimonia una volontà comune di fare tutto ciò che compete alla Provincia per accompagnare un percorso atteso da anni», dice il presidente Giuseppe Ciccolini.

Trentamila euro alle società che partecipano a campionati nazionali. Le risorse serviranno per le spese di iscrizione consentendo alla Provincia di sostenere le realtà sportive. La variazione prevede interventi per la messa in sicurezza delle strade 3 e 12, con attenzione alla rotatoria della Marfili, tra Siniscola e La Caletta. Segnaletica, bande sonore per richiamare l’attenzione dei conducenti e indurli a moderare la velocità e niente buche. Soddisfatti il consigliere delegato alla Viabilità Franco Solinas e il sindaco di Siniscola, Gianluigi Farris. Circa 226 mila euro vanno al Cedrino, 146 mila euro agli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica a produzioni agricole e zootecniche e 228 mila alla Nugoro spa per coprire le perdite.

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