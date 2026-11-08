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Ciclocross.
09 novembre 2026 alle 00:44

fois ad Alghero primo sui 60 minuti 

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Una buonissima partecipazione di corridori (125) ha decretato il successo del primo Trofeo Città di Alghero di ciclocross. Sul percorso di Maria Pia, è stato Alessio Fois a imporsi nella prova principale, quella da un’ora. Nelle altre, hanno vinto lo Junior Leonardo Onida, l’Allievo Giuseppe Mezzano e l’Esordiente Francesco Corda.

Prova da 60’ : 1. Alessio Fois (Elmt, Arkitano Mtb Club), 2. Sergio Melis (Elmt, Monteponi), 3. Gabriele Carboni (Un, Dueppi), 4. Fabrizio Dessì (M2, Ossidiana), 5. Salvatore Palmas (M2, Ciclobottega), 6. Enrico Mollica (M3, id.), 7. Alessio Mascia (Elmt, Arkitano ), 8. Gian Marco Manca (M3, Cannedu “A. Manca”), 9. Davide Sini (M3, Acido Lattico), 10. Gavino Sara (M2, Be Tribe).

Prova da 40’ : 1. Leonardo Onida (Ju, Jam's Bike Team Buja), 2. Petr Dobry (M5, Donori Bt), 3. Gabriele Marrocu (Ju, Jam's Bike), 4. Andrea Lovicu (M4, Bt Demurtas), 5. Alessandro Fara (Ju, Sc Fc72), 6. Edoardo A. Schintu (Ju, Dueppi), 7. Stefano Piras (M4, Dueppi), 8. Sandro Marras (M5, Alghero Bike); 25. Sara Murgia (Du, Nurri-Orroli Mtb); 37. Beatrice Mistretta (W7, Bottecchia); 40. Daria Piana (Dj, Arkitano), 41. Paola Chessa (W2, Be Tribe); 43. Manola Vacca (W6, Pulsar).

Allievi 30’ : 1. Giuseppe Mezzano (Al2, Sc Pattada), 2. Davide Donapai (Al1, Dueppi), 3. Dario Sanna (Al1, Samabike), 4. Fabio Farinelli (Al1, Alghero Bike), 5. Pietro Nieddu (Al2, id.)

Esordienti 30’ : 1. Francesco Corda (Es2, Pool Bike Serramanna), 2. Gabriele Spano (Es2, S.c. Pattada), 3. Fabio Vidili (Es2, Ossidiana Bike); 6. Filippo Spada (Es1, Pool Bike Serramanna), 7. Rebecca Bardi (Ed1, Alghero Bike); 15. Veronica Sanna (Ed1, Crazy Wheels).

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