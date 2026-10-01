SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Medio Oriente
02 ottobre 2026 alle 00:20

Flydubai, «il copilota è un estremista religioso» 

L’ipotesi del lupo solitario. Dopo l’attacco al comandante ha gridato «uccidetemi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tel Aviv. Gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto un'indagine formale sull'incidente a bordo del volo FlyDubai FZ1073 di mercoledì e non escludono l'ipotesi terrorismo. Il procuratore generale emiratino, Hamad Saif Al Shamsi, ha incaricato un team specializzato di esaminare le circostanze dell'accaduto, verificando se l'aggressione sia «collegata ad attività o finalità terroristiche» e se sia stata pianificata in anticipo o diretta da terzi. Il copilota omanita, che mercoledì ha accoltellato il comandante indiano Smit Machchhar ed è sospettato di aver tentato di far precipitare il Boeing con 174 persone a bordo, si trova ancora in stato di fermo in Arabia Saudita, dove le autorità locali stanno conducendo le prime fasi dell'interrogatorio.

Nazionalismo e religione

«Sappiamo che il pilota aggressore ha subito un indottrinamento islamista radicale nell'ultimo anno», ha detto il premier Benjamin Netanyahu in un'intervista a Fox News: «Nei prossimi giorni sapremo in modo definitivo se ci sono legami con l'Iran». L’uomo, una volta immobilizzato, avrebbe gridato «uccidetemi!»: «È chiaro – secondo Netanyahu – che intendesse suicidarsi, far schiantare l'aereo».

La tesi della radicalizzazione dell'uomo è stata riportata anche da alcuni media israeliani, secondo cui funzionari anonimi hanno spiegato come l'aggressore sui propri profili social incitasse anche all'uccisione di ebrei. L'ipotesi che si sta rafforzando, dunque, è che l'uomo abbia agito per «moventi nazionalistici» e probabilmente come «lupo solitario». Un collega di Flydubai intervistato anonimamente da Channel 16 ha parlato di una «persona molto religiosa», e anche dal racconto dei passeggeri israeliani che sono intervenuti per fermarlo è emerso che una volta immobilizzato, abbia chiesto di essere ucciso: «Ha capito che la sua missione era fallita e preferiva morire», ha dichiarato Yaniv Hayun, l'idraulico elogiato anche da Donald Trump per l'intraprendenza nello stabilizzare l'aereo in rotta di collisione.

«Un terrorista o un matto»

Dopo un colloquio avuto con Netanyahu, davanti ai reporter il presidente Usa ha affermato che il copilota è «un terrorista o forse un matto». Poi, durante un punto stampa, alla domanda di un cronista sull'esistenza di un legame tra il pilota omanita e l'Iran, Trump ha risposto: «Stando a quanto sento la risposta è sì, ma ci stiamo lavorando proprio ora. Se verrà fuori che l'Iran è dietro, li colpiremo con forza».

Indagini coordinate

Non è ancora noto quando l'aggressore verrà consegnato alle autorità emiratine, ma gli israeliani sono certi che quando il passaggio avverrà ciò faciliterà il coordinamento sulle indagini rispetto all'interazione con i sauditi. Anche la testimonianza del capitano Smit Machchhar, che nel frattempo è stato trasferito ad Abu Dhabi dopo le prime cure su suolo saudita, sarà fondamentale per ricostruire la dinamica degli eventi.

La falla della cittadinanza

Netanyahu ha parlato a Fox anche di una «falla» nelle procedure che hanno consentito a un pilota con cittadinanza di un Paese con cui Israele non intrattiene relazioni diplomatiche di essere presente sul volo: «È un cittadino omanita e a quanto pare è riuscito a eludere le restrizioni. Rafforzeremo i controlli preliminari sui piloti». In realtà, secondo Channel 12, negli ultimi sei anni decine di piloti omaniti sono atterrati in Israele con i voli FlyDubai, una delle compagnie più popolari tra gli israeliani. Una falla che apre un'incrinatura nei rapporti tra i due alleati mediorientali con una forte collaborazione in tema di sicurezza.

FlyDubai, insieme alla casa madre Emirates, ha sospeso temporaneamente tutti i voli da e per Israele: un vuoto momentaneamente rimpiazzato dalle compagnie israeliane che riprenderanno la rotta per gli Emirati che era stata sospesa, proprio per motivi di sicurezza dopo l'inizio della guerra con l'Iran a febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Aeroporti, 30 milioni bloccati per la società unica che non c’è

Nel Documento finanziario nessuna traccia di quei fondi 
sentenza

Pranzo in pieno Covid alle terme di Sardara, condannati in quattro

Un anno e mezzo agli ufficiali della “Sassari”, otto mesi al manager e al sindaco di Mandas 
Francesco Pinna
Camera.

Legge elettorale, primo scoglio superato

Bocciate a voto segreto le pregiudiziali di costituzionalità dell’opposizione 
Trasporti

Stop ai treni tra Oristano e San Gavino

Domani e domenica, e poi il 17 e 18 ottobre, si viaggerà sui bus sostitutivi 
Marco Noce
Caso Garlasco

Sempio, i Poggi non saranno parte civile

I consulenti della Procura: il Dna sulle unghie di Chiara non è contaminato 
roma

Sgarbi in terapia intensiva: «Condizioni critiche ma stabili»

Apprensione per lo storico dell’arte e politico ricoverato da mercoledì al Gemelli  