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Muravera
06 settembre 2026 alle 00:11

Finanza: cambio al vertice della Tenenza 

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Cambio al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Muravera. Al comando, al posto del luogotenente Matteo Barbieri, arriva il maresciallo aiutante Augusto Melis. Barbieri ha assunto il comando della Tenenza nel 2022 e l’ha tenuto sino al 31 agosto, quando è andato in pensione. Si è arruolato nel 1985 all’età di vent’anni e ha svolto la sua carriera a Cagliari, prestando servizio sino al 2022 al nucleo di polizia economico-finanziaria occupandosi perlopiù di reati societari e fallimentari. Da allora ha guidato con autorevolezza ed equilibrio la Tenenza di Muravera.

Il maresciallo Melis, muraverese, si è arruolato nel 1993. Dopo aver prestato servizio di polizia doganale al confine comasco con la Svizzera ha prestato servizio nell’allora nucleo di Polizia tributaria di Grosseto occupandosi in particolare di attività in materia fiscale. Dal 2007 è in servizio alla Tenenza di Muravera di cui ora prende il comando godendo della stima di superiori e colleghi. (g. a.)

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