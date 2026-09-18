Finale Virtus-San Salvatore 

Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius si contenderanno questa sera (20.30) a Sa Duchessa il 1° Torneo Aeroitalia, ultimo test di preseason per le squadre sarde impegnate in A2 Femminile. Nella prima semifinale la Sardegna Marmi ha regolato la Mercede Alghero per 76-44, mentre nella seconda le selargine hanno mandato al tappeto le padrone di casa universitarie (55-49). Si è trattato, al di là dei risultati, di un buon antipasto di campionato per le quattro compagini, alle prese con gli ultimi test: sabato 3 ottobre si inizia a fare sul serio, in uno dei tornei più complessi degli ultimi anni per livello medio e numero totale di retrocessioni (ben otto).

Virtus a valanga

Pochissima storia nel primo confronto di semifinale, con la Sardegna Marmi che domina il match contro la neopromossa Mercede Alghero. La squadra di coach Staico approccia la sfida con decisione: break di 11-0 e avversarie tenute a secco per quasi 6 minuti. La tripla di Coser sul finire del primo quarto permette poi alla Sardegna Marmi di toccare il +13 (19-6): un gap di vantaggio mai messo in discussione dalle catalane, che nel terzo quarto sprofondano anche sul -20.

Sardegna Marmi Cagliari : El Habbab 5, Deidda 2, Setzu 3, Scano 4, Bremaud 14, Ceccarel- li 7, Mattera 14, Tykha 4, D’Alò 13, Pellegrini 2, Malintoppi ne, Coser 8. Allenatore Staico

Mercede Alghero : Derekyu- lieva 14, Murgia 13, Puggioni, Dell’Orto 3, Kjolchevska, Mitreva 8, Nieddu 4, Barone, Bebbu ne, Cavallero, Moro 2, Vaicekaukas. Allenatrice Monticelli

Selargius ok

Nel secondo match parte meglio il Cus: tripla di Baraldi e 9-2 di parziale. Dopo qualche minuto, però, la Sardinia Rent inizia a carburare e rimette tutto in parità. In campo si segna poco e fioccano le palle perse: nella confusione generale il San Salvatore prova a piazzare l’allungo, ma il break universitario di 11-2 prima della pausa annulla la fuga. Nel secondo tempo, però, la squadra di Asunis dimostra di averne di più: Ingenito spinge fino al +9, e nel finale le selargine si difendono con successo dai tentativi di rimonta.

Cus Cagliari : Atzeri ne, Baraldi 14, Caldaro, Oppes ne, Ruiu 2, Cassai, Colli 4, Ikhanoba ne, Koleva 14, Tall 10, Spiga 5, Cambarau ne. Allenatore Xaxa

Sardinia Rent Selargius : Vargiu, Fiorotto 8, Mura 1, Pandori 12, Contini, Ingenito 12, Cutrupi 9, Ruggeri, E. Corongiu 2, Lapa 2, A. Corongiu 9. Allenatore Asunis

La partnership

Un aiuto concreto per sostenere i costi delle trasferte: nella prossima stagione Aeroitalia garantirà gratuitamente per tutta la stagione i voli di Cus Cagliari, Virtus Cagliari, San Salvatore Selargius e Mercede Alghero. L’accordo commerciale, costruito grazie al lavoro del direttore sportivo del Cus Giuseppe Buluggiu, è stato presentato ieri a Sa Duchessa.

Per le quattro società il beneficio sarà significativo, con un risparmio di diverse migliaia di euro e la possibilità di programmare con maggiore facilità i viaggi. Risorse che, nei prossimi mesi, potrebbero anche essere utilizzate anche per intervenire sul mercato. «Ci hanno guidato la passione e la vicinanza alla Sardegna», ha spiegato il direttore commerciale di Aeroitalia, Massimo Di Perna, «ci piace l’idea di sostenere lo sport femminile e di coinvolgere più squadre sarde». Soddisfatta anche l’assessora regionale ai Trasporti Barbara Manca: «Le nostre squadre non devono trovarsi ad affrontare maggiori difficoltà a causa dell’insularità: sono contenta dell’opportunità offerta alle società sarde».

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