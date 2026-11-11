Festa di Capodanno, è caccia ai big 

Diodato? Lucio Corsi? Oppure Tommaso Paradiso? Il toto-artisti per il Capodanno corre di bocca in bocca, tra indiscrezioni che rimbalzano negli ambienti musicali. Spuntano anche i nomi di Goran Bregovic, degli Afterhours e di Malika Ayane, per la quale sarebbe un ritorno in città (9 anni dopo). Sei ipotesi, nessuna conferma. Nomi che circolano anche perché ritenuti compatibili con il budget di 410mila euro messo a disposizione dal Comune per la festa di San Silvestro. Una cifra con la quale gli organizzatori devono fare i conti per costruire il programma in quattro piazze e assicurarsi un artista di richiamo nazionale. Ma mentre cresce l'attesa per scoprire chi salirà sul palco di piazza Yenne, dietro le quinte si accende una polemica: quella sul dj che farà ballare la piazza dopo il concerto. Il Comune ha deciso di affidarlo separatamente, fuori dalla gara principale. Una scelta che alimenta malumori e scatena le opposizioni.

Le offerte

Ieri si è insediata la commissione incaricata di valutare le proposte presentate dalle imprese per l'organizzazione della notte di San Silvestro. Cinque quelle che hanno partecipato: Vox Day, La Via del Collegio, Davide Siddi, Fite Group, e la torinese Eventi3. Il verdetto potrebbe arrivare già alla fine di questa settimana, al più tardi all’inizio di quella successiva. Soltanto allora si conoscerà davvero il nome dell'artista principale che in piazza Yenne accompagnerà Cagliari verso il 2027. Per ora le indiscrezioni restano tali.

Il caso del dj

A far discutere, intanto, è la decisione dell'amministrazione di scorporare il dj set dalla procedura principale, riservandogli verosimilmente un affidamento diretto. Una scelta che ha provocato malumori e suscitato interrogativi. Perché non lasciare all'organizzatore vincitore la possibilità di proporre anche il dj? Giuseppe Farris, CiviCa 2024, chiede chiarimenti sui criteri di selezione e sul compenso, richiamando il tetto massimo di 140mila euro contemplato dalla procedura di affidamento diretto. «Perché non lasciare la scelta all'operatore aggiudicatario come per gli altri artisti?». Il consigliere denuncia una contraddizione: «La giunta Zedda ha presentato il Capodanno diffuso come una scelta di contenimento della spesa, ma una componente dello spettacolo principale viene sottratta alla competizione, che potrebbe garantire condizioni economiche più vantaggiose». Anche Nando Secchi (FdI) contesta la scelta del Comune. «Il Capodanno non può e non deve essere declassato a una pratica burocratica». Il consigliere solleva dubbi. «Ci espone a un rischio inaccettabile: quello di ritrovarci sul palco artisti palesemente non a livello della piazza». Pierluigi Mannino (FdI) allarga la polemica: «Il Comune ha a disposizione un intero anno per programmare le festività natalizie e organizzare il Capodanno». E sul dj incalza: «Per quale ragione lo toglie dal bando? E soprattutto con quale livello di trasparenza?».

Entro pochi giorni la commissione scioglierà il mistero sul protagonista del concerto e il Comune scioglierà quello sul dj. Due decisioni per una sola festa. E, almeno per ora, più domande che risposte.

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