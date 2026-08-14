Ferragosto sicuro e musei aperti 

Non solo mare. Per chi resta in città non mancano le alternative tra musei e spazi espositivi aperti per Ferragosto. E in questa giornata di festa c’è chi sarà in servizio per garantire la sicurezza: oltre cento carabinieri presidieranno spiagge, litorale, centro storico e parchi, così come le altre forze dell’ordine.

Le zone

Il servizio predisposto dal comandante provinciale, il generale Luigi Grasso, ha tenuto in forte considerazione la presenza di molti turisti non solo nelle spiagge cagliaritane, in particolare al Poetto, ma anche in centro. Oltre alle pattuglie tradizionali, saranno al lavoro, ed è un esordio, anche i militari con le bici elettriche e sono previsti dei passaggi in volo dell’elicottero dell’Arma. Grande attenzione anche ai locali con le verifiche dei Nas e controlli in mare con i mezzi nautici del nucleo sommozzatori. Il piano segue le indicazioni emerse negli ultimi comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica convocati e presieduti dal prefetto Paola Dessì, in stretto coordinamento anche con Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria e Polizia Locale. «L’impostazione data al servizio punta con decisione sul valore della prevenzione: la presenza delle forze dell’ordine deve essere percepita come un fondamentale punto di rassicurazione per la comunità», ha evidenziato il comandante provinciale dei Carabinieri. Una particolare attenzione sarà inoltre rivolta al rispetto del divieto di somministrazione di alcol ai minorenni e al contrasto ad ogni fenomeno di “mala movida”.

Le iniziative

Per chi non dovesse scegliere le spiagge e il mare, l’offerta in città non manca. Per Ferragosto i centri di arte e cultura saranno aperti. A Palazzo di Città (dalle 10 alle 20, ultimo ingresso alle 19) c’è la mostra dedicata all’artista cagliaritana Wanda Nazzari, “Partiture di ruggine e di seta”. Ai Giardini Pubblici la Galleria comunale d’arte (stessi orari) ospita “Oltre il confine” con le opere di Angelino Fiori, Marco Ippolito e Roberto Puzzu. Al Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu nella Cittadella dei Musei (dalle 10 alle 19), si potrà scoprire la raccolta del collezionista cagliaritano Stefano Cardu. Aperto anche il Museo Archeologico Nazionale (dalle 8,30 alle 19,30, chiusura biglietteria alle 18,45). Allo Spazio Search, sottopiano del Municipio con ingresso dal Largo, saranno visitabili dalle 10 alle 20 le due esposizioni “Cagliari: racconti di luoghi scomparsi. Suggestioni dal Fondo Lepori” e la personale dello scultore Roberto Ziranu “Oltre l'Infinito”. Al Castello di San Michele (alle 11, alle 16 e alle 18) “Una finestra sul passato”: un virtual tour dedicato alle famiglie mentre alla Passeggiata Coperta è visitabile la mostra “Tutankhamon. La tomba. Il tesoro. La scoperta” (dalle 10 alle 20, ultimo ingresso ore 19). Aperti anche l’Anfiteatro e la Cripta di Santa Restituta (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, ultimo ingresso mezz’ora prima), mentre la Grotta della Vipera è visitabile su prenotazione.

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