Ferragosto ai giardinetti con musica e fuochi d’artificio 

Monserrato si prepara a festeggiare l’arrivo del Ferragosto con una serata di musica, balli e fuochi d’artificio. Domani, dalle 22, i giardinetti di via del Redentore diventeranno una piccola discoteca a cielo aperto con il “Party anni ’90/2000” dei dj Matteo Bruni ed Enrico Cicotto, appuntamento inserito nel cartellone dell’Estate Monserratina. «Monserrato inserisce come di consueto nel programma estivo anche i festeggiamenti per l’arrivo del Ferragosto», spiega l’assessora alla Cultura Emanuela Stara. «Quest’anno festeggeremo con due dj che animeranno la serata per chi avrà voglia di divertirsi e ballare. Successivamente ci saranno i classici fuochi d’artificio». L’assessora sottolinea anche la buona risposta alle iniziative già svolte: «Siamo soddisfatti per la partecipazione dei cittadini». Dopo Ferragosto il cartellone si fermerà per una decina di giorni per poi riprendere il 28 agosto.

Sull’appuntamento anche il sindaco Tomaso Locci ha ribadito la volontà di garantire attenzione a chi ha scelto di rimanere in città: «Un elemento che ci ha sempre contraddistinto è la volontà di dare anche a Monserrato la possibilità di festeggiare insieme le ricorrenze più importanti, nonostante le tante manifestazioni negli altri Comuni. Ho sempre tenuto al fatto che, a Capodanno come a Ferragosto, i nostri cittadini possano ritrovarsi in città per una vera festa, con prodotti locali, eventi, stand e i tradizionali fuochi d’artificio. L’appuntamento del 14 è uno dei giorni a cui siamo più legati, perché possiamo così offrire a chi rimane in città l’occasione di festeggiare insieme l’arrivo del Ferragosto».



RIPRODUZIONE RISERVATA