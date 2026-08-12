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Tortolì.
13 agosto 2026 alle 00:24

Ferragosto accessibile, la musica senza barriere 

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La musica come linguaggio universale, capace di abbattere le barriere. È questo lo spirito del Ferragosto tortoliese, dove dalle 22.30, nel piazzale Multipiano, saranno protagonisti i Ratti Matti, storica band sarda composta da musicisti e artisti con una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo, del teatro lirico, dei conservatori e delle orchestre. Sul palco la formazione proporrà un repertorio pensato per coinvolgere tutti. L’evento è organizzato dal Centro Commerciale Naturale Simba, la Pro Loco Rocce Rosse, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Avis Tortolì. La novità riguarda soprattutto l’accessibilità. Grazie al progetto “Feeling Sounds 2.0” dell’associazione onA.I.R., la serata sarà accessibile anche alle persone sorde. Saranno disponibili la sottotitolazione in tempo reale attraverso la tecnica del respeaking e una tecnologia assistiva che permetterà a chi utilizza impianti cocleari o protesi acustiche di seguire lo spettacolo direttamente attraverso i propri dispositivi. Sul palco sarà presente anche Argentina Cirillo, interprete della lingua dei segni. «Rendere la cultura, la musica e gli eventi dal vivo realmente accessibili è un atto di profonda giustizia», sottolinea la vicesindaca Irene Murru. Per il consigliere con delega al Turismo Michele Fanni sarà «una grande festa, un importante passo avanti per l’inclusione». (f. me.)

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