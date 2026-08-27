Fantini da tutto il Barigadu per il tradizionale Palio 

Fantini esperti e cavalli anglo arabo sardi promettono spettacolo. Tutto pronto a Samugheo per il none palio del Barigadu, in programma domenica alle 16.30 al galoppatoio Nuraghe Longu. Un appuntamento molto atteso, che unisce tradizione e sport, richiamando un pubblico sempre più numeroso. In pista cavalli e fantini a rappresentare le comunità di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Sorradile, Samugheo e Ula Tirso, pronte a contendersi una gara che è diventata sempre più importante per il territorio.

La gara

Il montepremi complessivo è di 11mila euro e, come annunciato dall’associazione Sa Briglia di Samugheo che cura l’organizzazione della manifestazione, non verrà dimezzato: il primo classificato si aggiudicherà 5mila euro, il secondo 2.500, il terzo mille e il quarto 500. A questi si aggiungono i premi della finalina: mille euro al primo classificato, 600 al secondo e 400 al terzo. La finalina sarà disputata con un minimo di 10 cavalli, per garantire anche nella fase conclusiva una gara all’altezza dell’appuntamento.

Spettacolo

Il palio del Barigadu non è soltanto una competizione: è soprattutto un momento di incontro tra paesi e persone che condividono la passione per i cavalli e le tradizioni. Come nelle passate edizioni si attende una grande partecipazione di pubblico. «Ci auguriamo che anche questa nona edizione del Palio del Barigadu possa regalarci una bella giornata di sport, passione e partecipazione» sostiene il sindaco Massimiliano Urru. «Il nostro obiettivo è far crescere la manifestazione non solo dal punto di vista sportivo, ma anche come momento di incontro tra le comunità e come occasione per far conoscere il nostro territorio – spiega il presidente dell’associazione ippica Alfredo Loi - Il Palio appartiene a tutto il Barigadu: unisce paesi e appassionati attorno a una tradizione che vogliamo continuare a valorizzare. Per questo speriamo di vedere il galoppatoio pieno di colori e di pubblico pronto a sostenere i propri cavalli e vivere insieme una giornata di festa».

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