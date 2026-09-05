Tentativo di ricatto, fallito, a Fabrizio Corona, che all’appuntamento con chi pretendeva 500 euro per non fare del male a lui e al figlio Carlos Maria si è presentato con le forze dell’ordine.

Giovedì notte sul cellulare di Corona sono arrivate chiamate e messaggi da parte di due ragazzi, che il 52enne ha riconosciuto come ex amici di Carlos, che gli ordinavano: “Se non paghi facciamo male a te e a tuo figlio”. All’una, l’ex agente fotografico si è presentato in Questura a Milano per raccontare tutto.

Dunque, si è diretto all’appuntamento scortato a distanza dagli agenti. Sul posto è arrivato il presunto autore dei messaggi, un 20enne che è stato subito fermato dalla polizia mentre l’amico scappava. Corona ne ha poi fornito il nome, e il pm ha deciso di denunciare il giovane, figlio di un giornalista e conduttore televisivo, in stato di libertà per tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Le indagini proseguono.

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