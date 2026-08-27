Ex Ilva, indagata la ad Morselli 

Milano. In un centinaio di pagine di relazione i commissari straordinari dell'ex Ilva di Taranto mettono nero su bianco, che il management della multinazionale ArcelorMittal, che dal 2018 e per quasi sei anni ha gestito il polo siderurgico italiano perennemente in crisi, avrebbe lavorato per indebolirlo, per contrastarne gli interessi e rallentarne la produzione. E per favorire, allo stesso tempo e di conseguenza, le altre attività concorrenti del gruppo franco-indiano all'estero.

Proprio su questa base la Procura di Milano ha deciso di riaprire un'inchiesta per bancarotta fraudolenta che ha portato di nuovo all'iscrizione nel registro degli indagati di Lucia Morselli, ex presidente e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia e poi di Acciaierie d'Italia, quando nella compagine societaria è entrata anche Invitalia, ossia il braccio operativo del Ministero dell'Economia. Presto, altri componenti del cda dell'ex Ilva finiranno nel registro degli indagati.

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