VaiOnline
L’evento.
13 dicembre 2025 alle 00:10

Esercito, un calendario ispirato ai valori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono tre gli assi fondanti su cui si poggerà l’Esercito nei prossimi anni: ecologia, addestramento e valori. Questo è il messaggio lanciato ieri al palazzo De La Vallée in occasione della presentazione del Calendario dell’Esercito 2026, dal titolo “Lo giuro!”.L’Esercito ha deciso di raccontare anche agli alunni della scuola media Satta-De Amicis la propria identità in un anno simbolico che avvicina all’80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.

«Il messaggio è esaltare l’importanza dei valori, base fondante dell'essere soldato e guida quotidiana per le nostre azioni - ha spiegato il Generale di Brigata Stefano Scanu -. Ci svegliamo e rinnoviamo con il saluto alla bandiera questo giuramento di fedeltà». E poi un messaggio ai giovani: «I giovani sardi nelle Forze armate sono tanti, ma potrebbero essere di più».

A chiudere l’appuntamento l’inaugurazione della mostra “Scegliere la Patria. Soldati valorosi nella Guerra di Liberazione. Contesto operativo sardo-corso. 1943 - 1945”. «Tra i reperti storici più significativi si segnala l’uniforme del Colonnello Giovanni Biddau di Ploaghe, Medaglia d’Argento al Valor Militare alla Memoria. La Sardegna è una delle regioni con il maggior numero di Medaglie d’oro», ha raccontato il professor Alberto Monteverde. La mostra sarà aperta per una settimana.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Tra ruspe e auto incolonnate, il nuovo volto dell’ex Carlo Felice

Da strada extraurbana a polo commerciale, quattro chilometri a passo lento  
Riccardo Spignesi
Lo sciopero

«Più lavoro e salute, no a una manovra che punta al riarmo»

Un migliaio in piazza a Cagliari, anche tanti studenti e pensionati  
Trasporti

Nuova continuità, sfida sui cieli sardi

Aeroitalia parteciperà al bando. L’ipotesi: in campo anche Ita e Volotea 
(m. r.)
Il caso

Abbanoa, il controllo ai sindaci

Il sì alla restituzione degli aiuti di Stato riduce la quota della Regione 
Il focus

La scossa di Pier Silvio riaccende Forza Italia

Nell’Isola gli azzurri punteranno ancora sull’esperienza di Pittalis 
Lorenzo Piras
Call center

Viaggio nella giungla dei “numeri verdi”: una mattina in attesa

Dal Cup, all’Inps, al cambio del medico: parlare con un operatore è un’impresa 
Sara Marci
Conti pubblici

Manovra, slitta l’approdo in Senato

Leo: «Taglio Irpef più ampio nel 2026». Giorgetti: «Sull’oro norma-simbolo» 
Salute

Influenza: su i contagi, c’è un nuovo ceppo

La Sardegna fra le regioni più colpite, per i bambini il rischio è triplo 