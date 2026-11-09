Emergenza vespe nella scuola, intervento urgente di bonifica 

La segnalazione da parte della dirigenza scolastica era arrivata nei giorni scorsi. La presenza di sciami di vespe nell’area dell’istituto Porcu Satta in via Turati stava creando apprensione tra gli alunni e il personale scolastico. Da lì l’intervento straordinario e urgente del servizio antinsetti della Città Metropolitana non si è fatto attendere.

I tecnici hanno rilevato la presenza massiccia dei pericolosi insetti lungo il perimetro dell’edificio, con l’individuazione di diversi nidi di vespe ordinarie e la presenza accertata di esemplari di vespa asiatica (Vespa velutina).

Le squadre operative sono intervenute sul posto impiegando automezzi speciali dotati di cannoni atomizzatori ad alta gittata. «Il trattamento – hanno spioegato –, durato complessivamente circa tre ore, ha consentito la saturazione mirata e la bonifica integrale delle zone alte delle facciate, delle griglie di aerazione, degli anfratti strutturali e della vegetazione perimetrale».

Tutti i focolai e i favi individuati sono stati rimossi e neutralizzati, restituendo l’intera struttura e le pertinenze esterne in condizioni di totale sicurezza igienico-sanitaria. Grazie alla tempestività delle operazioni, svolte durante il fine settimana per non interferire con le lezioni, ieri mattina l’attività didattica è potuta riprendere senza alcun rischio per gli studenti, il personale docente e i collaboratori scolastici.

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