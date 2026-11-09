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10 novembre 2026 alle 00:09

Emergenza vespe nella scuola, intervento urgente di bonifica 

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La segnalazione da parte della dirigenza scolastica era arrivata nei giorni scorsi. La presenza di sciami di vespe nell’area dell’istituto Porcu Satta in via Turati stava creando apprensione tra gli alunni e il personale scolastico. Da lì l’intervento straordinario e urgente del servizio antinsetti della Città Metropolitana non si è fatto attendere.

I tecnici hanno rilevato la presenza massiccia dei pericolosi insetti lungo il perimetro dell’edificio, con l’individuazione di diversi nidi di vespe ordinarie e la presenza accertata di esemplari di vespa asiatica (Vespa velutina).

Le squadre operative sono intervenute sul posto impiegando automezzi speciali dotati di cannoni atomizzatori ad alta gittata. «Il trattamento – hanno spioegato –, durato complessivamente circa tre ore, ha consentito la saturazione mirata e la bonifica integrale delle zone alte delle facciate, delle griglie di aerazione, degli anfratti strutturali e della vegetazione perimetrale».
Tutti i focolai e i favi individuati sono stati rimossi e neutralizzati, restituendo l’intera struttura e le pertinenze esterne in condizioni di totale sicurezza igienico-sanitaria. Grazie alla tempestività delle operazioni, svolte durante il fine settimana per non interferire con le lezioni, ieri mattina l’attività didattica è potuta riprendere senza alcun rischio per gli studenti, il personale docente e i collaboratori scolastici.

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