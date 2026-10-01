È il giorno di Francia-Italia 

Parigi. «Anche quando affronti squadre così forti non giochi mai per non vincere. Cercheremo sempre di vincere». Roberto Mancini sfida la Francia dei tanti talenti e, alla vigilia della gara di Nations League oggi a Parigi, cerca di sfruttare la scia positiva e l'entusiasmo per la vittoria in Turchia. Il via alle 20.45, diretta tv su Rai 1.

Il guanto di sfida

«Francia-Italia non è mai una partita banale. Anche se loro in questo momento sono avanti e sono reduci da tre mondiali con grandi risultati, non sarà una partita come le altre», spiega Mancini. «È bello giocare contro una squadra più forte perché ti dà la possibilità di poterla battere. Questa deve essere la nostra mentalità, sapendo che tutto può accadere», insiste il ct. «Sicuramente sarà una grande partita contro una squadra con giocatori straordinari, però ci teniamo a fare bella figura», aggiunge il Mancio che resta abbottonato sulla formazione. «Cambieremo meno rispetto alla partita a Bursa». Rientrano in gruppo Barella, Mancini, Calafiori e Kean. Tra coloro chiamati al doppio impegno di fila c'è Kayode che potrebbe giocarsi il posto con Di Lorenzo. Idem Bastoni, Frattesi, Fagioli e Seba Esposito. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 facendo attenzione a non scoprirsi troppo sulle fasce dove i transalpini sono molto efficaci.

Gli avversari

Zidane dovrebbe schierare una formazione speculare: pesa l’infortunio di Mbappé, ma l'attacco dei Bleus può contare sul pallone d'oro Dembelé, Doue e un Olise in eccezionale stato di forma. A centrocampo probabile spazio a Cherki, Kone e Rabiot che faranno da cerniera con la difesa guidata in porta dal milanista Maignan. La sfida si giocherà soprattutto sugli esterni con Kayode e Calafiori chiamati a fare gli straordinari. In attacco probabilmente Mancini farà giocare Pio Esposito centrale con Kean, se starà bene, e Seba Esposito ad agire sulle fasce, ma sono in rialzo le quotazioni di Maldini. Intanto, lo staff azzurro è già è al lavoro per la sfida di ritorno con la Turchia in programma lunedì 5 ottobre a Bologna. Il ct azzurro ha evitato la trasferta, in modo da poter prendere fiato in vista del prossimo impegno nove giocatori: al centro federale di Coverciano sono rimasti, tra gli altri, il centrocampista del Cagliari Romano.

Le probabili formazioni

Francia (4-3-3) : Maignan, Truffert, Jacquet, Umapecano, Kounde, Rabiot, Koné, Cherki, Doué, Dembelé, Olise (Restes, Butez, Kalulu, Diouf, Yoro, Jacquet, Lacroix, Akliouche, Da Cunha, Camavinga, Lepaul, Barcola). Ct: Zidane.

Italia (4-3-3) : Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Barella, Fagioli, Kean, P. Esposito, S. Esposito (Carnesecchi, Vicario, Di Lorenzo, Ruggeri, Doumbia, Frattesi, Ricci, Inacio, Maldini, Vergara, Zoma, Scamacca). Ct: Mancini.

Arbitro : Gil Manzano (Spagna).

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