Due settimane di festa per Santa Maria 

Tutto pronto a Uta per la festa di Santa Maria, compresi i festeggiamenti civili che fino al febbraio scorso erano a rischio per l’assenza di un comitato. Rischio sventato grazie all’impegno di un gruppo di volenterosi. Un coinvolgimento favorito dal parroco don Roberto Maccioni, racconta il presidente del sodalizio Riccardo Desogus: «E alla fine ci siamo ritrovati in un gruppo di dieci persone». Il primo marzo il comitato ha iniziato a organizzare la festa: «Il tempo era poco, ci abbiamo lavorato senza un attimo di tregua». Ormai da anni, spiega, «vengono offerti pochi soldi, ma siamo soddisfatti del nostro lavoro».

Per quanto riguarda il programma religioso, domani alle 20 ci sarà la prima vestizione di Santa Maria. Domenica dalle 17 rosario e santa messa. Sabato 5 settembre seconda vestizione e lunedì 7 alle 18 messa celebrata da monsignor Mario Farci, vescovo di Iglesias, e la processione con la banda musicale di Assemini, e i gruppi folk San Giovanni, Pro loco Uta, Santa Maria Uta, San Giovanni di Seruis Villaspeciosa, San Lucia di Assemini, Santa Giuliana Serbariu, Santa Vitalia Serrenti, San Sperate, Seui, fucilieri di Uta, suonatori di launeddas e organetto. Al Santuario benedizione eucaristica e canti di Cecilia Concas. Martedì 8 processione, mercoledì dalle 9 fino alle 12 santa messa e domenica 13 festa degli ammalati. Lunedì 14 ultima vestizione.

Il programma civile: sabato 5 alle 22 spettacolo musicale con “Discobaylando”, domenica 6 concerto dei Cordas et Cannas, lunedì 7 “Tim Out” cover band ufficiale di Max Pezzali. Martedì 8 alle 21.30 spettacolo pirotecnico e concerto di Francesco Renga. Mercoledì 9 spettacolo musicale con il gruppo “Carovana Folk”.

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