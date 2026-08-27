Due serate di eventi per ricordare Federico e Nicola 

A San Sperate torna “Il Grande Maestro Festival”. Domani e domenica il Giardino Megalitico ospiterà la quarta edizione dell’evento dedicato a Federico Pinna, giovane compaesano morto nel 2023 a venticinque anni a seguito di un incidente stradale avvenuto nella Sp 2. Una due giorni di festa, spiegano gli organizzatori, per stare insieme. «Il vero obbiettivo del Grande Maestro Festival è quello di riunirci, dando spazio a quelle che erano le passioni di Federico, ovvero la musica e i giochi cosiddetti nerd. Manifestazioni come questa ci permettono di tenere vivo il ricordo di chi non c’è più ma anche di ritrovare quella parte di noi scomparsa assieme ai nostri amici», raccontano Federica Frongia e Francesco Maria Mocci. Si parte dunque domani alle 17, con i laboratori dedicati ai più piccoli, per poi proseguire alle 21 con l’esibizione live di tanti artisti, tra cui Assopinna, Nox, Mefis Depedis e Onibo. Domenica, invece, appuntamento alle 17 con i giochi per bambini e a seguire, dalle 18, i tornei di giochi per i più grandi.

E quest’anno pesa la recente scomparsa di un altro giovane sansperatino, Nicola Lasio. «Quando abbiamo cominciato stavamo ricordando Federico, e solo lui. Ma negli anni abbiamo perso altri amici e, in particolare, in questo 2026, un altro fratello, amico del festival ma soprattutto nostro personale, un altro grande maestro. E il nostro pensiero non può che andare a Nicola, da tutti conosciuto come Panzo», ha commentato Maurizio Pilloni, tra le menti dietro il Festival.

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