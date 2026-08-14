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15 agosto 2026 alle 00:35

Due milioni  per un rifugio con 450 cani 

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Al via il bando per garantire un rifugio ai 450 cani quartesi randagi e abbandonati per strada. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato il progetto per il servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei quattrozampe per i prossimi tre anni: un appalto di quasi 2 milioni di euro, un milione e 855mila per la precisione, calcolato sulla base della spesa quotidiana di ogni singolo cane. «Il randagismo continua a rappresentare per la realtà comunale un grave problema, per contrastarlo attualmente l’amministrazione comunale si avvale di una struttura esterna in cui sono ospitati mediamente 400 cani catturati nel nostro territorio», viene spiegato nel progetto.

Dato in crescita - salito a 450 animali - dopo il sequestro dei canile lager di Santu Lianu. «Al fine di contenere eventuali fenomeni imprevisti, si prevede la richiesta di una struttura in grado di ospitare 500 unità», viene sottolineato dal settore Ambiente. Col nuovo progetto si vuole «garantire la continuità del servizio senza interruzioni; assicurare la custodia, cura e mantenimento dei cani randagi; tutelare il benessere animale e il rispetto delle norme sanitarie; garantire la tracciabilità degli animali tramite anagrafe canina». E ancora: «favorire adozioni, recupero comportamentale e riduzione del randagismo, e assicurare un servizio efficiente, controllabile e conforme agli standard Asl».

Appalto pronto, con tanto di scadenza fissata al 31 agosto per partecipare alla gara per l’affidamento della gestione sino al 2029. Nel frattempo il Comune lavora sul progetto per un’oasi canina di proprietà a Sa Serrixedda annunciata tempo fa.

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