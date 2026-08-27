Due ambulanze in viaggio per il Libano 

Due ambulanze dismesse dal servizio dell’Avas di Sant’Antioco saranno donate alla città libanese di Tiro, gemellata con il Comune sulcitano. L’iniziativa nasce in occasione della messa in servizio di nuovi mezzi, tra cui un’ambulanza messa a disposizione dall’amministrazione comunale, e punta a rafforzare la solidarietà verso la comunità libanese. “Abbiamo ritenuto di sfruttare l’occasione della messa in servizio delle nuove ambulanze per promuovere un’iniziativa a favore dei nostri fratelli libanesi e, in particolare, della municipalità di Tiro, nostra città gemella - spiega il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - il progetto era stato avviato da tempo, ma la procedura per il trasferimento dei mezzi richiede diversi adempimenti. I documenti da preparare sono tanti e complessi”, sottolinea Locci, ricordando anche il sostegno dello Stato Maggiore dell’Esercito italiano, che ha dato la propria disponibilità ad affiancare il Comune nell’operazione. “Daremo nuova vita a dei mezzi fondamentali per i nostri amici e fratelli. Le ambulanze, pur essendo usate, hanno pochi chilometri e sono in ottime condizioni”. Ora si lavora per completare le pratiche e consentire la partenza dei mezzi verso Tiro.

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