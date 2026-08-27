SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sant’Antioco.
28 agosto 2026 alle 00:33

Due ambulanze in viaggio per il Libano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due ambulanze dismesse dal servizio dell’Avas di Sant’Antioco saranno donate alla città libanese di Tiro, gemellata con il Comune sulcitano. L’iniziativa nasce in occasione della messa in servizio di nuovi mezzi, tra cui un’ambulanza messa a disposizione dall’amministrazione comunale, e punta a rafforzare la solidarietà verso la comunità libanese. “Abbiamo ritenuto di sfruttare l’occasione della messa in servizio delle nuove ambulanze per promuovere un’iniziativa a favore dei nostri fratelli libanesi e, in particolare, della municipalità di Tiro, nostra città gemella - spiega il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - il progetto era stato avviato da tempo, ma la procedura per il trasferimento dei mezzi richiede diversi adempimenti. I documenti da preparare sono tanti e complessi”, sottolinea Locci, ricordando anche il sostegno dello Stato Maggiore dell’Esercito italiano, che ha dato la propria disponibilità ad affiancare il Comune nell’operazione. “Daremo nuova vita a dei mezzi fondamentali per i nostri amici e fratelli. Le ambulanze, pur essendo usate, hanno pochi chilometri e sono in ottime condizioni”. Ora si lavora per completare le pratiche e consentire la partenza dei mezzi verso Tiro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Clima rovente.

Ad Alghero chiudono le grotte

Caterina Fiori
L’indagine

Rottami di un caccia caduto 50 anni fa

Il pilota planò a motori spenti sino al mare evitando di schiantarsi su Sarroch 
Francesco Pinna
Il dolore

«È un guerriero» Domenico vive nel cuore di mamma

A La Caletta la madre del piccolo morto per un trapianto sbagliato 
Gianfranco Locci
Il caso

Ranucci in bilico, redazione divisa

La Rai lima la proposta di ricollocamento. Un interno alla guida di Report 
L’inchiesta

Morta impiccata, un amico indagato per omicidio

«La notte prima di uccidersi Noemi mi mostrò una corda ma non le credetti» 