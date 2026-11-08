Donazioni per la riqualificazione della chiesa: raccolti 113mila euro con la colletta tra i fedeli 

L’obiettivo è quasi raggiunto. Arrivano a quasi 113 mila euro i fondi raccolti durante le Domeniche della comunità per finanziare i lavori di ristrutturazione della chiesa di Santo Stefano. L’obiettivo è di arrivare a 130mila euro entro la fine dell’anno. Serviranno per i lavori propedeutici e complementari all’impermeabilizzazione, per il nuovo impianto elettrico e di illuminazione e per la tinteggiatura interna della chiesa.

Le domeniche della Comunità, vengono organizzate ogni prima domenica del mese, e nell’occasione, come spiega il parroco don Giulio Madeddu, «raccogliamo offerte destinate agli interventi di ristrutturazione e miglioramento della chiesa. È un gesto concreto di cura e responsabilità per la nostra casa comune». Si può contribuire in diversi modi: con un’ offerta anonima nella cassetta in chiesa o con un bonifico. Gli interventi sono stati programmati per step. L’anno prossimo, il 60esimo dalla fondazione della parrocchia, sono previsti lavori di miglioramento dell’accessibilità con rampe e passaggi sicuri e nuovi banchi per la zona bassa della parte celebrativa con sedute più comode, spalliere e inginocchiatoio.

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