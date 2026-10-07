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Tel Aviv.
08 ottobre 2026 alle 00:31

Dolore e proteste,  a tre anni dall’assalto Israele è spaccato  

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Tel Aviv. Il sangue si è asciugato. Le lacrime no. E non si placa la rabbia contro il governo e l'apparato di sicurezza che, oltre a non prevedere la catastrofe che stava per abbattersi sul Paese il 7 ottobre 2023, non furono in grado di organizzare un contrattacco immediato contro i terroristi. Che entravano indisturbati in casa delle famiglie, sparando, stuprando, dando fuoco a tutto. Quelle atrocità sono un macigno sulla testa di ogni singolo ebreo israeliano e della diaspora.

Come mostrano i dati drammatici della linea telefonica di supporto per la salute mentale Eran: un milione di persone ha chiamato per chiedere aiuto dopo l'attacco di Hamas che ha causato la morte di 1.200 persone e il rapimento di altre 251. «I tre anni di guerra ci hanno messo di fronte a una dura e persistente realtà», ha affermato David Koren, ceo di Eran, «dietro ogni richiesta di aiuto c'è una persona che lotta contro il dolore, la perdita, l'ansia. Gli indicatori segnalano un persistente disagio emotivo e una crescente solitudine tra la popolazione».

Il primo ministro Benjamin Netanyahu, in una dichiarazione ufficiale, ha ricordato «tutte le vittime uccise dai mostri di Hamas. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione: faremo i conti con tutti gli assassini». Lunedì l'Idf ha reso noto che dei 6mila individui che hanno attraversato il confine dalla Striscia e si sono infiltrati in Israele il 7 ottobre, 4mila sono stati uccisi: «Ne rimangono 2mila, arriveremo a ognuno di loro fino all'ultimo». Per il terzo anniversario della strage sono stati organizzati eventi e manifestazioni in più di 400 località di Israele.

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