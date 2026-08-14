Disinfestazioni, le strade interessate  

Disinfestazioni in programma per tutto il mese di agosto. Subito Ferragosto, il personale del settore Antinsetti della Città Metropolitana proseguirà le attività di prevenzione, controllo e lotta agli insetti nocivi.
Queste le vie interessate dai trattamenti anti blatte: lunedì 17 le vie Giudicessa Benedetta, dei Giudicati, G. Guglielmo, G. Chiano, Capraia; martedì 18 le vie dei Visconti, G. Costantino, dei Donoratico; mercoledì 19 le vie Capula, Belgrano, Rocco Capellino, Mainas, Borromeo; giovedì 20 in via Dante (da Via Cocco Ortu) tratto piazza Giovanni XXIII; venerdì 21 nelle vie Cocco Ortu, Foscolo, Lai, Ferracciu, Costa, Salaris; lunedì 24 nelle vie Sant’Alenixedda, San Vetrano, Giudice Torbeno, Giudice Vera; martedì 25 nelle vie Machiavelli e Sarpi; mercoeldì 26 nelle vie N. Tommaseo, Boiardo, Goldoni, Boccaccio, Giusti, piazza Michelangelo; giovedì 27 nelle vie Corelli, Boito, Rossini (da via Pergolesi), Donizetti; venerdì 28 le vie Tramontana, Aquilone, Ostro, Euro, Zeffiro, Maestrale, Libeccio, Noto, Africo.
I servizi di disinfestazione vengono attivati direttamente dal Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, che può predisporre preventivamente un sopralluogo di accertamento e controllo per valutare, se necessario, la tipologia di intervento.
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