Discariche abusive, degrado senza fine 

Con la fine dell’estate, le campagne rinfrescate dall’autunno vengono nuovamente frequentate dagli escursionisti e dai tanti ricercatori di prodotti autunnali: asparagi, funghi e lumache. Purtroppo, a sorprendere gli appassionati della natura non è il manto verde che sostituisce l’erba bruciata dal sole, bensì le numerose cataste di rifiuti abbandonati ovunque. Vere e proprie discariche, come quelle a poca distanza dallo sbarramento della diga sul Cixerri, al confine tra il territorio di Uta e Villaspeciosa, dove tra la vegetazione e lo scheletro di alcune strutture abbandonate, si trovano diverse cataste di lastre di eternit che si stanno sfaldando nel terreno. Sono oltre un centinaio, altamente inquinanti e pericolose.

Il campionario

Altrettanto preoccupante è la montagna di spazzatura scaricata dentro alcuni vecchi capannoni di lamiere ormai arrugginite: rifiuti domestici, vestiario consunto e numerosi scarti di lavorazioni artigianali e industriali. Non mancano gli pneumatici usurati e le batterie d’auto esauste. Degrado anche lungo l’argine del rio Cixerri, che costeggia l’abitato di Siliqua. Qui vengono riversati prevalentemente rifiuti domestici e materiali di scarto di lavorazioni artigianali; ma spesso si trovano pure vecchi elettrodomestici, come lavatrici e frigoriferi, buttati direttamente nelle acque del fiume.

Nessun deterrente

Nell’area industriale di Macchiareddu la situazione non è differente: intorno, e all’interno, dei capannoni abbandonati, sono presenti grandi quantitativi di rifiuti d’ogni genere. La stessa dorsale consortile è presa d’assalto dagli incivili, che prediligono le piazzole di sosta, più comode per le manovre di scarico. Un fenomeno che, nonostante l’inasprimento delle sanzioni, e il contrasto quotidiano attuato da Corpo forestale, polizia municipale e Corpo barracellare, non accenna a diminuire. Gli incivili si muovono prevalentemente con il buio, nelle zone isolate. Scaricano la loro spazzatura e poi scompaiono. È difficile per gli agenti sul campo sorprenderli sul fatto, l’unico modo per poterli denunciare. Una battaglia persa in partenza, il personale impegnato non è assolutamente sufficiente, servirebbero più agenti sparsi nel territorio, più foto-trappole, ma soprattutto consapevolezza rispetto per l’ambiente.

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