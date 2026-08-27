Dina Sodde compie 105 anni ed entra nel club dei supercentenari 

Sa brusa, s’antalena e i gioielli più belli nel giorno dei suoi 105 anni. Un’eleganza senza tempo sfoggiata da Dina Sodde che, ieri ha compiuto gli anni e nella sua abitazione di Ilbono ha accolto gli ospiti, i quali sono andati a trovarla per farle gli auguri. Non solo, per lei una cerimonia speciale tra le mura domestiche: il parroco, don Luigi Murgia, ha presieduto una breve ma intensa funzione per celebrare la nonnina devota alla Madonna delle Grazie, particolarmente venerata in paese.

La fede è stata uno dei pilastri della sua vita, scandita dall’amore per la famiglia. Signorina Dina si è dedicata ai fratelli, alle sorelle e alla crescita di nipoti e pronipoti. Oltre alla sua grande passione, l’arte del ricamo. A fare gli auguri alla nonnina sono arrivati anche gli amministratori comunali. L’ultracentenaria conferma che l’Ogliastra è terra di longevità.

Sempre a Ilbono, domenica scorsa, Gino Ibba ha compiuto 100 anni. (ro. se.)

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