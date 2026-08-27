SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ilbono.
28 agosto 2026 alle 00:32

Dina Sodde compie 105 anni ed entra nel club dei supercentenari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sa brusa, s’antalena e i gioielli più belli nel giorno dei suoi 105 anni. Un’eleganza senza tempo sfoggiata da Dina Sodde che, ieri ha compiuto gli anni e nella sua abitazione di Ilbono ha accolto gli ospiti, i quali sono andati a trovarla per farle gli auguri. Non solo, per lei una cerimonia speciale tra le mura domestiche: il parroco, don Luigi Murgia, ha presieduto una breve ma intensa funzione per celebrare la nonnina devota alla Madonna delle Grazie, particolarmente venerata in paese.

La fede è stata uno dei pilastri della sua vita, scandita dall’amore per la famiglia. Signorina Dina si è dedicata ai fratelli, alle sorelle e alla crescita di nipoti e pronipoti. Oltre alla sua grande passione, l’arte del ricamo. A fare gli auguri alla nonnina sono arrivati anche gli amministratori comunali. L’ultracentenaria conferma che l’Ogliastra è terra di longevità.

Sempre a Ilbono, domenica scorsa, Gino Ibba ha compiuto 100 anni. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Clima rovente.

Ad Alghero chiudono le grotte

Caterina Fiori
L’indagine

Rottami di un caccia caduto 50 anni fa

Il pilota planò a motori spenti sino al mare evitando di schiantarsi su Sarroch 
Francesco Pinna
Il dolore

«È un guerriero» Domenico vive nel cuore di mamma

A La Caletta la madre del piccolo morto per un trapianto sbagliato 
Gianfranco Locci
Il caso

Ranucci in bilico, redazione divisa

La Rai lima la proposta di ricollocamento. Un interno alla guida di Report 
L’inchiesta

Morta impiccata, un amico indagato per omicidio

«La notte prima di uccidersi Noemi mi mostrò una corda ma non le credetti» 