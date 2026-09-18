SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Ghilarza-Bosa.
19 settembre 2026 alle 00:24

«Difendiamo il punto di primo intervento» 

Confronto tra sindaci e Asl 5 sulla sanità. Cattina: miglioreremo i servizi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Asl 5 punta a potenziare i servizi sanitari nell’Alto oristanese, ma a Ghilarza resta aperta la questione punto di primo intervento: non è detto che possa essere garantito dopo il 31 dicembre. Tra i sindaci presenti all’ultima conferenza del distretto socio-sanitario di Ghilarza e Bosa, il dubbio rimane. «Rimarco la necessità di salvaguardare il punto di primo intervento, ho il dubbio che rimanga aperto. Mi riferisco alla riorganizzazione di cui ha parlato la manager», evidenzia il sindaco di Paulilatino Domenico Gallus.

L’incontro

Nel corso dell’incontro la manager Grazia Cattina, accompagnata dal direttore amministrativo Salvatore Miscali e dal direttore del Servizio tecnico-logistico e patrimonio Daniele Saba, ha detto di voler «migliorare i servizi per meglio rispondere ai bisogni di cittadini. Non mi sottrarrò dall’impegno di formulare e attuare i necessari cambiamenti, a partire da un’analisi oggettiva condivisa su cosa serva a questo territorio». Analisi che seguirà all’avvio dell’attività nelle Case e negli ospedali di comunità dove si stanno ultimando gli interventi. «Sicuramente c’è l’intento di potenziare i servizi, ma ci sono delle norme a livello nazionale che impongono dei vincoli», sottolinea la sindaca di Ghilarza, Eugenia Usai.

Casa di comunità

È stata lei, in qualità di presidente del distretto, a porre interrogativi sul punto di primo intervento, sul day surgery e sulla Casa di comunità. Per quest’ultima si stanno ultimando i lavori. «Sono già attivi diversi servizi, tra cui l’ambulatorio di cure primarie, operativo dalle 8 alle 20. Oltre a ciò, è attivo 12 ore al giorno l’ambulatorio infermieristico: prevede una presa in carico proattiva dei pazienti cronici, persone che oggi, spesso, hanno smesso di curarsi per le difficoltà di accesso ai controlli», ha chiarito Cattina.

I dati

Nel sub distretto di Ghilarza nell’ultimo triennio sono stati spesi 6,5 milioni e 2,3 ne restano da spendere per l’ammodernamento infrastrutturale e tecnologico del ospedale e delle strutture territoriali. Per l’area di Bosa sono stati impiegati 2,5 milioni e sono da avviare interventi per 5 milioni. Circa 11.500 le persone senza medico nel distretto. Al riguardo il sindaco di Ula Tirso, Antonello Piras, ha sollecitato l’attivazione nel suo paese di un Ascot. Critico su liste d’attesa e carenza di medici il sindaco di Sedilo, Salvatore Pes: «È arrivato il momento di dare risposte concrete alle nostre comunità, non possiamo far finta di non vedere i disagi in ambito sanitario».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il nuovo flusso di vacanzieri arriva in gran parte da New York, Miami e California

Lievita il turismo dagli Usa: +80% di presenze in due anni

La Sardegna inizia a farsi largo nelle preferenze di viaggio: 400mila pernottamenti, +246% rispetto al periodo pre-pandemia 
Al. Car.
Sicurezza

«Migranti, a Monastir serve l’esercito»

Rapporto del sindacato di polizia Anip, allarme giustizia fai-da-te nel circondario 
Andrea Deidda
L’intervista

Tacconi: «Così ho parato anche la malattia»

Il campione, che nel 2022 è stato colpito da un aneurisma, ricorda: «Cagliari, campo difficile»  
Lorenzo Piras
Cimo-Fesmed denuncia: «Si vuole ridurre il numero delle strutture, la sanità non si governa con la calcolatrice»

Manca il personale, salta l’intervento «Pronti allo sciopero»

«Lavoratori al limite e sottopagati» Al Brotzu la protesta dei sindacati 
Fisco

Governo e Ue, scontro sul taglio del bollo

Bruxelles: «I fondi del Pnrr sono legati ai risultati». Giorgetti: «Usiamo risorse italiane» 