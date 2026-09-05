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06 settembre 2026 alle 00:09

Dietrofront Burrai: torna al Pordenone 

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Aveva annunciato il suo ritiro dal calcio giocato giovedì scorso, con un post sui social dove affermava che «sicuramente non è stata una scelta facile, ma quando non si hanno rimpianti anche le scelte difficili diventano meno pesanti». Ma Salvatore Burrai, sardo di Orosei, non ha saputo resistere al richiamo della squadra dove ha collezionato il maggior numero di presenze in carriera: niente ritiro, torna al Pordenone per giocare l’Eccellenza.

L’annuncio è arrivato durante la presentazione della squadra, con un passaggio di consegne simbolico: Marco Criaco, il precedente capitano del Pordenone, gli ha “riconsegnato” la fascia. «Sono emozionato di rivestire questa maglia, la mia amata 8 neroverde», le parole di Burrai. «Pordenone è casa mia, la città mi ha circondato di affetto quando sono stato qui o giocavo altrove. L’addio forzato di tre anni fa ha lasciato un cerchio da chiudere: sono qui per questo».

Burrai, centrocampista classe ‘87, ha cominciato la sua carriera al Cagliari con debutto il 19 agosto 2006 in Coppa Italia contro il Cuneo e il 27 maggio 2007 in Serie A ad Ascoli. In rossoblù 5 presenze, la sua carriera si è sviluppata fuori dalla Sardegna: Manfredonia, Ternana, Cremonese, Foggia, Latina, Modena, Monza, Juve Stabia, Siena, Perugia, Mantova e la scorsa stagione Dolomiti Bellunesi, con oltre 500 presenze complessive. A Pordenone ha giocato dal 2016 al 2020, guidando i neroverdi a uno storico ottavo di Coppa Italia con l’Inter al Meazza (dicembre 2017, persero ai rigori dopo aver eliminato nel turno precedente proprio il Cagliari) e alla promozione in B nel 2019, poi era tornato in C nel 2022-2023 prima del fallimento. Ora la terza esperienza.

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