Dieci accessi in più al giorno rispetto al 2024 

L’incremento degli accessi del Pronto soccorso di Nuoro fa registrare nel 2025 42.164 passaggi, in crescita rispetto a un anno prima. Nella comparazione col 2024 sono circa 10 al giorno in più (non 100 come erroneamente indicato nell’articolo di ieri).

Inoltre, nel 2025 la Asl registra oltre 16.900 dimissioni ospedaliere e quasi 3 milioni di prestazioni ambulatoriali. Emerge dalla relazione annuale, approvata dall’organo di indirizzo politico-amministrativo e validata da quello interno di valutazione.

Il documento, pubblicato nell’albo pretorio aziendale e firmato dal direttore generale, Francesco Trotta, traccia il bilancio dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

Nel 2025 l’azione della Asl 3, come spiega una nota, «si è concentrata sul potenziamento della sanità di prossimità e sul rispetto delle scadenze della missione 6 del Pnrr (Salute). Grazie all’integrazione dei fondi regionali, l’Azienda ha attuato gli investimenti strutturali per la rete delle Case della comunità con nove strutture/poliambulatori attivi sul territorio; le centrali operative territoriali per l’interconnessione dei servizi; gli ospedali di comunità e l’ammodernamento del parco tecnologico ospedaliero con l’acquisto di grandi apparecchiature digitali».

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