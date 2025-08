Dermatite: paura e proteste 

In una settimana vaccinati 12 mila capi, il 5% del totale. Ma non basta. «Occorre fare in fretta e vaccinare il più possibile in breve tempo», ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde in un affollato incontro ieri sera a Macomer, presenti circa 400 allevatori di varie parti della provincia. «Non esiste voi e noi, c’è la Sardegna che sta perdendo. Per affrontare l’emergenza vogliamo fare quello che serve e più velocemente possibile. Finora non c’è stata nessuna segnalazione avversa al vaccino - rassicura -. Per battere i tempi la Regione sta chiamando tutti i veterinari disponibili da aggiungere ai 200 che stanno già operando. Vogliamo che la filiera viva, gli allevatori non sono soli. C’è una task force che si sta muovendo».

La protesta

Nella grande sala si è levato il grido di protesta degli allevatori. Accuse contro la politica e tanta disperazione. «Siamo contro gli abbattimenti massivi, vogliamo quelli selettivi - dice Gianfranco Milia, presidente di Confindustria - occorre fare in fretta con i vaccini, unica soluzione al problema». L’assessore regionale all’Agricoltura, Gian Franco Satta, spiega: «L’unico modo per proteggere gli allevamenti è il vaccino, la campagna procede spedita, soprattutto in Gallura. I risarcimenti saranno riconosciuti in tempi immediati. In quella direzione ci stiamo muovendo». Il mormorio diventa urlo di disperazione. Calma gli animi l’intervento della Todde. Dice Daniela Mulas, del servizio Sanità e sicurezza alimentare: «Occorre far bene la campagna vaccinale e valutare la diminuzione delle restrizioni imposte dalle direttive europee. Oggi ci sono 43 focolai. Dobbiamo evitare la diffusione. La collaborazione è importante». Il consigliere regionale Sebastian Cocco, promotore dell’incontro: «Siamo feriti, ma non piegati. Procediamo uniti, con spirito collaborativo, a fianco della Giunta». Le rassicurazioni non calmano gli animi, soprattutto su movimentazione del bestiame e ristori. «Comprensibili sconforto e rabbia - dice Giovanni Battista Monni, di Confagricoltura - ma occorre procedere uniti per superare l’emergenza». Appello lanciato da Todde. D’accordo i sindaci, tra cui quelli di Macomer, Riccardo Uda, e di Nuoro, Emiliano Fenu.

