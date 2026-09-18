Danni al tetto, 90mila euro per le Medie 

Dopo i danni del ciclone Harry, prende forma l'intervento sulla scuola media di via Sandro Pertini. La Giunta di San Nicolò Gerrei ha approvato il progetto esecutivo da 90mila euro per riparare la copertura dell'edificio, compromessa dalle piogge del 19, 20 e 21 gennaio. Il Comune aveva dichiarato lo stato di calamità naturale dopo il passaggio del ciclone, che aveva colpito anche strade rurali, aree verdi e altri edifici pubblici. Il via libera del 16 settembre completa una nuova tappa di un percorso già avviato: con una determina dell'11 agosto il Comune aveva accertato il finanziamento di 90mila euro, inserito nel primo piano degli interventi urgenti di Protezione civile. Il progetto, preparato dall'ufficio tecnico, destina circa 70.700 euro ai lavori e agli oneri di sicurezza; il resto copre Iva, spese tecniche e altre voci. Ora spetta agli uffici compiere gli adempimenti successivi per arrivare al cantiere. L'obiettivo è risolvere le infiltrazioni e ripristinare la copertura della scuola.

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