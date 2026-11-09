Credit Agricole propone la fusione a Bpm 

Il Credit Agricole rompe gli indugi e propone le nozze a Banco Bpm che strappa in Borsa e a fine giornata chiude in rialzo del 10%. Un matrimonio “amichevole” tra Piazza Meda e il Credit Agricole Italia senza passare da un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria. Per gli azionisti del Banco che costituirebbe il fulcro della società post fusione e che rimarrebbe quotata sulla Piazza di Milano, la proposta prevede un rapporto di cambio che riflette un premio del 20% oltre al pagamento di un dividendo straordinario di un miliardo. Le sinergie attese sono stimate in 800 milioni di euro all’anno. Inoltre la potenziale operazione comporterebbe un aumento stimato di circa il 24% dell'utile per azione del Banco Bpm nel 2027, grazie al premio offerto e alle significative sinergie. La Banque Verte incrementerebbe la propria partecipazione dall’attuale 29,6% a circa il 45% del capitale del nuovo gruppo per un’operazione che potrebbe essere perfezionata nella seconda metà del 2027.

Il progetto strategico

La proposta che è stata sottoposta per la valutazione del consiglio di amministrazione di Banco Bpm e su cui sono stati pre-informati governo, Banca d'Italia, Consob e tutte le autorità competenti, rappresenta la naturale evoluzione della partnership di lungo termine tra i due istituti e della reciproca conoscenza maturata tra i due gruppi. Un progetto strategico che darebbe vita al terzo gruppo bancario italiano, con la capacità di servire 6,5 milioni di clienti attraverso una rete di oltre 2.300 filiali «unendo forte presenza sul territorio, solidità finanziaria e consolidata esperienza nel settore», sottolinea l'Agricole. Il piano si fonda, secondo le indicazioni arrivate dai francesi, su una visione industriale e imprenditoriale di lungo termine. Mira, infatti, a unire due gruppi profondamente radicati in Italia per creare un nuovo campione nazionale, avviare una nuova fase di sviluppo e ampliare le loro prospettive di crescita. Il progetto, nella sostanza, punta a preservare l’identità e l'autonomia operativa del nuovo gruppo, con un assetto di governo societario equilibrato. Il consiglio di amministrazione continuerebbe ad essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti. L’attuale amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna verrebbe confermato alla guida della nuova realtà.

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