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La mostra-evento.
11 novembre 2026 alle 01:05

Costantino Nivola alla Triennale di Milano 

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Apre oggi, in Triennale a Milano, la mostra “Costantino Nivola. Scolpire il vento”, a cura di Cecilia Alemani con progetto di allestimento di Alessandro Floris.

L’esposizione approfondisce la pratica artistica dell’artista nato a Orani nel 1911 e morto a Long Island nel 1988, figura di rilievo del modernismo transatlantico e instancabile interprete del dialogo tra le arti. Formatosi tra la Sardegna e l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Monza, ha partecipato, nel 1936, alla sesta Triennale di Giuseppe Pagano, con l’affresco “Si costruiscono le città”. Approdato a New York nel 1939 in fuga dal fascismo, Nivola ha saputo coniugare la cultura arcaica del Mediterraneo con l'energia cosmopolita della metropoli americana, stabilendo un ponte tra mondi e linguaggi apparentemente distanti. Il suo lavoro si snoda tra scultura, architettura, design e grafica, ed è mosso da una convinzione profonda: che l'arte debba essere un fatto civile, uno strumento collettivo capace di abitare lo spazio pubblico così come l'ambiente domestico.

Le oltre duecento opere selezionate ripercorrono le tappe fondamentali della vita e della ricerca dell’artista: dalle prime esperienze nell’ufficio grafico Olivetti, fino alle grandi sculture antropomorfe e ai progetti di arte pubblica, passando per la rivoluzionaria invenzione del sand-casting, tecnica scultorea a rilievo che, attraverso una colata di gesso o cemento versata in uno stampo di sabbia bagnata, permette di ottenere un’opera materica caratterizzata da una grande quantità di texture. A corredo, il catalogo, edito da Electa, che fornisce interpretazioni inedite sul lavoro dell’artista: saggi, testimonianze e schede critiche firmate da esperti, storici ed ex collaboratori.

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