Convenzione rinnovata con i barracelli: fondi per 46mila euro 

Confermata la collaborazione tra il Comune di Sestu e la Compagnia barracellare. La Giunta guidata dal sindaco Michele Cossa ha approvato all’unanimità la deliberazione che destina 46mila euro alle attività previste nella convenzione. Sono risorse già stanziate nel bilancio per quest’anno, nel capitolo dedicato ai contributi alla Compagnia.

Il rapporto tra il Comune e i barracelli è articolato. La convenzione punta a garantire continuità a un servizio che riguarda la tutela ambientale, la sicurezza del territorio, il controllo del patrimonio e il sostegno a polizia locale e protezione civile. Tra i compiti indicati ci sono la custodia dei beni comunali, la collaborazione con i servizi della protezione civile, la prevenzione, il contrasto al furto di bestiame e la lotta al randagismo. Ampio spazio è riservato alla tutela dell’ambiente e del territorio.

I barracelli saranno coinvolti nel controllo dell’abbandono dei rifiuti e degli scarichi civili e industriali, oltre che nella salvaguardia del patrimonio boschivo, forestale e delle aree coltivate. Tra le competenze figurano anche la tutela delle risorse idriche dall’inquinamento, di parchi e zone protette, della flora e del patrimonio naturale.

Un altro fronte riguarda gli incendi, con attività di vigilanza, contrasto e interventi legati alle eventuali situazioni di calamità naturale. Proprio in relazione al periodo estivo e delle attività programmate, il Comune sottolinea la necessità di modulare la collaborazione in base alle esigenze del territorio.

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