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Polizia Locale.
08 ottobre 2026 alle 00:30

Controlli senza sosta su targhe e caschi 

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Non si ferma la stretta sui monopattini che circolano in città. Non solo su quelli in sharing, ma soprattutto su quelli privati. «I controlli vanno avanti senza sosta», conferma il comandante della Polizia Locale Pierpaolo Marullo. Gli agenti impegnati sulle strade sono chiamati a verificare che gli utenti e i monopattini siano in regola con il nuovo codice della strada che prevede l’obbligo del casco, della targa e da luglio anche della copertura assicurativa. Una novità che nei primi giorni aveva fatto piovere sanzioni in tutta Italia, Cagliari compresa. «Tuttavia sono in tanti ad essersi messi in regola», riferisce il comandante Marullo.

Restano ancora diversi gli irregolari. Nella maggior parte dei casi, le sanzioni degli agenti arrivano a causa di più irregolarità o addirittura per tutte: la mancanza di casco, di assicurazione e di contrassegno identificativo, ovvero la targa.

Da parte della Polizia Locale l’attenzione è sempre alta anche per le condotte irregolari di chi guida i monopattini. Tra le regole del codice della strada, infatti, è previsto anche un limite di velocità (20 chilometri orari su strada urbana e 6 nelle aree pedonali), l’età minima di almeno 14 anni e il divieto di trasportare passeggeri.

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