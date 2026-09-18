Conte schiera gli M5S «Armare l’Ucraina allontana la pace» 

Il no del M5S all’invio di armi a Kiev viene messo nero su bianco nel programma al voto degli iscritti. Bisogna «cambiare radicalmente l’approccio fallimentare dell’Italia e dell’Europa nei confronti della guerra in Ucraina», perché «continuare a inviare armi significa allontanare la pace», recita il testo proposto alla base pentastellata. Una posizione molto diversa da quella del Pd, anche se la segretaria Elly Schlein - almeno per ora - si mostra dialogante: «Discuteremo con tutte le forze alleate del programma comune, sono certa che troveremo l’accordo su tutto». La consultazione dei pentastellati, che è partita ieri e si concluderà domani, si propone di mettere nero su bianco cosa dovrà fare il governo nei prossimi cinque anni «per migliorare concretamente la vita delle persone», ovvero «la proposta del M5s al tavolo della coalizione progressista». Si tratta della tappa conclusiva di Nova e, dice il leader Giuseppe Conte, «è una sintesi politica che tiene conto dei contributi degli oltre 17 mila cittadini coinvolti negli eventi sul territorio, iscritti e non iscritti al Movimento 5 Stelle, dell’esito del confronto deliberativo on line, nonché dell’attività politica già svolta in questi anni». Venti le aree tematiche: nella diciassettesima, intitolata “L’Italia ripudia la guerra”, si mettono per iscritto altri due no: al piano Rearm EU e all’innalzamento della spesa per la difesa al 5% del Pil. Poi i cavalli di battaglia del Movimento: dalla reintroduzione dell’abuso di ufficio alla cannabis, dalla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, dal Reddito 2.0 al congedo paritario, fino ai soldi del Ponte sullo stretto per la scuola.

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