Concerti e festival, rinasce l’arena di Serbariu 

Concerti, festival, rassegne: anche Carbonia riscopre la sua piccola arena degli spettacoli. Il test lo ha superato, anche in virtù dell’esibizione di ieri di Gemitaiz, il piazzale “Sergio Usai” della Grande miniera di Serbariu. Il rapper, capace di attrarre frotte di teenagers come già il 7 giugno Emis Killa sempre nell’ambito del Summer Mine, ha confermato la bontà anche logistica dell’ampio slargo che si trova subito dopo l’ingresso della ex miniera al cui interno, in più settori, sono in corso lavori di riqualificazione per circa 15 milioni di euro. Un intervento come non si vedeva da venti anni, ma questo ha comportato la necessità di individuare un’altra area in cui ospitare in contemporanea migliaia di spettatori e garantire i servizi essenziali. Quali, ad esempio, la vicinanza con un parcheggio (quello dell’adiacente centro intermodale) e con la stazione dei treni e dei bus per chi volesse raggiungere Carbonia con i mezzi pubblici.

I grandi eventi

Erano anni che la Grande miniera non veniva utilizzata con continuità per i grandi eventi. E al momento il piazzale Usai sopperisce all’interdizione dello spazio che dall’inizio del 2000 in poi aveva ospitato i concerti ad esempio di Jovanotti, Zucchero, Guccini, Arbore, Cristiano De Andrè, Renga: è quello intercluso fra la Lampisteria, i castelli minerari, il museo Paleontologico, il centro ricerche della Sotacarbo. «È in corso una rigenerazione tale - sottolinea l’assessore al Turismo Michele Stivaletta – che presto, non appena i cantieri consegneranno i lavori, anche quella storica area verrà riproposta per i grandi appuntamenti ma nel frattempo si conferma polo scientifico, culturale, sede naturale degli spettacoli e con l’edificio co-working dell’ex deposito biciclette un valido supporto alle imprese».

Gli spazi

Il fatto di essere un’area chiusa e protetta (e con i lavori di ammodernamento lo sarà sempre di più) lo slargo fra la Lampisteria e il museo Paleo «si presterà a riospitare anche i concerti che prevedono il pagamento di un biglietto – analizza l’assessore – condizione che chiaramente non può essere applicata a piazza Roma». Le altre prove superate sono state la scorsa settimana, l’anno scorso e quello precedente con il Sulcis beer fest.

La rigenerazione degli spazi verdi e degli edifici storici, dei percorsi interni, la sistemazione di alcune strade di connessione ora colabrodo, il completamento dopo venti anni del camper service pongono la Grande miniera in pole position per gli appuntamenti di richiamo. E il 22 agosto dalle 22 nuova sfida con il Mine Summer concerto sotto le stelle con band pop-rock e dj set.

