VaiOnline
Il blitz
05 agosto 2026 alle 00:26

Con la droga per la movida: denunciato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un giovane è stato notato, alla Marina, dai finanzieri mentre cercava di attirare l’attenzione di un gruppo di ragazzi. I Baschi Verdi hanno così deciso di raggiungerlo e fermarlo per un controllo: addosso al cittadino straniero, del Ghana, sono state trovate diverse sostanze pronte per essere vendute. In tutto dodici grammi tra ecstasy, metadone, ketamina e hascisc.

Alla fine il giovane è stato denunciato. Non solo. Al temine delle ulteriori verifiche effettuate dai finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza insieme ai Baschi Verdi, è emersa la sua posizione irregolare nel territorio nazionale. Sono serviti per questo gli accertamenti effettuati negli uffici della Polizia di Stato, per l’identificazione.

La presenza dei finanzieri in questo periodo estivo rientra tra i servizi di prevenzione, vigilanza e controllo alla Marina e in altre zone della città caratterizzate dalla movida.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nord Sardegna.

Cuga ai minimi, stagione irrigua a rischio

Mariangela Pala
Assalto alle coste

Cala Finanza, Villa Joy finisce sotto sequestro

Sigilli anche a un sito archeologico Cinque persone indagate: i nomi 
Andrea Busia
San Gavino.

«Reparti in emergenza»

Gigi Pittau
trasporto pubblico

Taxi senza più confini: «Un bacino unico per 17 Comuni diversi»

Il delegato della Città metropolitana Zaher prova a mediare nella lite Cagliari-Quartu 
Luigi Almiento
La crisi

Sofia, assalto naziskin all’hotel che ospita 400 ebrei italiani

Da Roma condanna unanime: «Antisemitismo da combattere» 