Con la droga per la movida: denunciato 

Un giovane è stato notato, alla Marina, dai finanzieri mentre cercava di attirare l’attenzione di un gruppo di ragazzi. I Baschi Verdi hanno così deciso di raggiungerlo e fermarlo per un controllo: addosso al cittadino straniero, del Ghana, sono state trovate diverse sostanze pronte per essere vendute. In tutto dodici grammi tra ecstasy, metadone, ketamina e hascisc.

Alla fine il giovane è stato denunciato. Non solo. Al temine delle ulteriori verifiche effettuate dai finanzieri del secondo Nucleo operativo metropolitano della Guardia di Finanza insieme ai Baschi Verdi, è emersa la sua posizione irregolare nel territorio nazionale. Sono serviti per questo gli accertamenti effettuati negli uffici della Polizia di Stato, per l’identificazione.

La presenza dei finanzieri in questo periodo estivo rientra tra i servizi di prevenzione, vigilanza e controllo alla Marina e in altre zone della città caratterizzate dalla movida.

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