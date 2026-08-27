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Baunei.
28 agosto 2026 alle 00:32

Con il maialetto si chiude l’estate delle sagre 

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Da quasi un decennio chiude simbolicamente la stagione delle sagre etnogastronomiche tra Baunei e dintorni e anche quest’anno la Sagra del maialetto arrosto organizzata dalla Polisportiva Baunese, giunta alla nona edizione, animerà l’ultimo sabato di agosto a Santa Maria Navarrese. Versione costiera della più “anziana” Sagra del maialetto che ogni anno si tiene a Baunei nel mese di luglio sin dai primi anni Duemila, la sagra organizzata dalla società sportiva che dal 1967 unisce i due borghi nel segno della passione calcistica, si è via via ritagliata uno spazio sempre più significativo nel panorama degli eventi che esaltano specialità locali in chiave di valorizzazione turistica del territorio. Oltre cento spiedi collocati dagli esperti arrostitori che sin dalla prima edizione collaborano con la Baunese verranno allineati intorno al fuoco sin dal primo pomeriggio e dalle ore 19, all’apertura dei tornelli, i tanti vacanzieri che ancora affollano Santa Maria in questo caldo scorcio di stagione potranno gustare la carne di maialetto arrosto servita in porzioni accompagnate da pistoccu, patate arrosto e un bicchiere di vino rosso. Musiche tradizionali sarde e di gruppo, orchestrate dal duo “Tonino e Rita”, faranno da cornice all’evento fino a tarda notte.

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