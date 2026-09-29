SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Gli appuntamenti.
30 settembre 2026 alle 00:12

Con “Dialoghi nuragici” un viaggio nella storia  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è aperto ieri a Cagliari il ciclo dei “Dialoghi nuragici”, gli incontri organizzati dall’associazione Sardegna Terra di Nuraghi per approfondire la conoscenza dell’antica civiltà sarda. Quattro appuntamenti cagliaritani che mettono al centro il patrimonio nuragico attraverso il confronto tra ricerca, divulgazione e partecipazione.

Il primo incontro, ospitato negli spazi di Sa Manifattura, è stato dedicato a “La dimensione del sacro nella Protostoria della Sardegna”. A guidare il pubblico nell’approfondimento è stata Anna Depalmas, professoressa di Archeologia all’Università di Sassari e presidente del Comitato scientifico dell’associazione, introdotta da Gianfranco Cocco, socio di Sardegna Terra di Nuraghi. Al centro della serata le architetture e gli spazi di culto della civiltà protostorica sarda, che tra il 1800 e l’800 avanti Cristo ha lasciato un patrimonio paesaggistico e monumentale ricco di migliaia di siti, oggetto dell’istanza che proprio di recente ha cominciato l’iter di analisi a Parigi ai fini dell’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il primo “dialogo nuragico” cagliaritano ha offerto così l’occasione per osservare i nuraghi con occhi diversi: monumenti apparentemente immobili, ma inseriti in un paesaggio unico al mondo, che hanno continuato a vivere, cambiare e raccontare la Sardegna attraverso i secoli. L’appuntamento di ieri ha inaugurato il programma cagliaritano di un progetto regionale più ampio promosso da Sardegna Terra di Nuraghi: 55 appuntamenti in tutta l’Isola, 42 città coinvolte e 456 associazioni partner. Il ciclo di incontri proseguirà a Cagliari con altri tre appuntamenti: 7 ottobre, 10 e 24 novembre riconfermando l’obiettivo di portare il patrimonio nuragico al centro del dibattito culturale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Jet fuel, i sindacati: la Regione acceleri sui ristori

Voli per la Penisola solo all’alba e alla sera: la continuità negata

Marco Noce
La ricorrenza

Tributo a Berlusconi A Villa Certosa gli amici di una vita

Avrebbe brindato ai 90 anni, ieri il ricordo voluto dalla famiglia 
Andrea Busia
Intervista

«La mia Università deve essere accogliente»

Piergiorgio Calò, in corsa per la carica di rettore a Cagliari: «Pronto alla sfida» 
Massimiliano Rais
Campobasso

Giallo della ricina, Di Vita tre volte in questura

Perquisiti i suoi studi, consegnati due computer e una chiavetta: «Ma non è indagato» 
Garlasco

Il giallo dei pedali Stasi: «Si assumano le loro responsabilità»

La difesa prepara la richiesta di revisione «Senza quelle tracce di Dna crolla tutto» 
Dopo la sentenza

Caso Regeni, polemica su Tajani

Il ministro degli Esteri: «Sono state condannate tre persone, non l’Egitto» 