«Città turistica? Una destinazione da 6+» 

Cagliari cresce, ma meno di quanto potrebbe. Il mercato degli affitti brevi registra nel 2026 un andamento positivo, ma timido: i numeri raccontano una città che fatica a sfruttare appieno le proprie potenzialità turistiche. A fotografare la situazione è il report di Extra, l’osservatorio sull'ospitalità extra-alberghiera in Sardegna, relativo alle stagioni 2024-2026.

Tre gli elementi principali che emergono dall’analisi: un mercato degli affitti brevi ormai maturo, con un’offerta che ha smesso di crescere; una domanda sostanzialmente stabile e una città che, pur mantenendo una buona capacità di attrazione, continua a crescere meno della media regionale.

Il bilancio

Gli annunci attivi da aprile a ottobre sono 2.099, in lieve crescita rispetto al 2025, mentre le notti prenotate raggiungono quota 268mila, appena l’1,6% in più. Crescono invece i ricavi, arrivati a 31 milioni di euro (+6,2%), soprattutto grazie all’aumento delle tariffe.

«La stagione appena conclusa non è andata male – spiega Maurizio Battelli, presidente di Extra –, ma la città potrebbe fare molto di più». Il dato che preoccupa è soprattutto la stagnazione della domanda. «Il numero di turisti è in linea con gli anni scorsi, così come quello delle notti vendute. L’offerta – sottolinea – non sta più crescendo e questo può significare che qualcuno ha scelto di ritirare le sue case dal mercato, magari perché non vedeva i risultati sperati».A pesare è anche la maggiore pressione sui prezzi. Le tariffe crescono nella fascia medio-bassa, mentre il segmento luxury perde terreno, con una Adr – la tariffa media giornaliera – in calo del 7%. Il mercato si comprime verso il centro: salgono i prezzi più bassi, mentre l’alto di gamma fatica a difendere il proprio posizionamento.

Il nodo

C’è però un dato che racconta una caratteristica importante di Cagliari: la capacità di attrarre visitatori anche lontano dai mesi estivi. Quasi una notte su due, il 48,9% del totale, viene prenotata nei mesi di spalla – vale a dire aprile, maggio, settembre e ottobre. Una quota nettamente superiore al 37% registrato nel complesso della Sardegna. Il capoluogo, insomma, ha una stagione turistica più lunga rispetto a molte altre destinazioni dell’isola. Ma questo potenziale non si traduce ancora in una crescita solida negli anni.

Il problema, secondo il presidente di Extra, è anche la mancanza di appuntamenti capaci di richiamare visitatori e dare continuità alla stagione. L’effetto degli eventi, del resto, si vede: durante la regata preliminare dell’America’s Cup, dal 21 al 24 maggio, la tariffa media del fine settimana è stata dell’8% superiore alla media del mese. Un ruolo importante potrebbe averlo anche il turismo congressuale, evidenzia ancora Battelli, ma le condizioni della Fiera, «rappresentano un limite alla possibilità di ospitare manifestazioni di grande richiamo».

Le occasioni

Il confronto con il resto dell’Isola conferma che Cagliari sta procedendo a una velocità inferiore: i ricavi crescono del 6,2%, contro il 9,9% della Sardegna, e la tariffa media si ferma a circa 116 euro, rispetto ai 169 regionali. Non basta, dunque, attirare ospiti: bisogna riuscire a valorizzare meglio il soggiorno. Anche le dotazioni degli alloggi possono fare la differenza, piscine riscaldate e jacuzzi in prima linea. Servizi che, se inseriti in una proposta più ampia, potrebbero contribuire ad attirare visitatori anche quando il mare non è più il principale richiamo.

Per Battelli la Città del sole ha già molti elementi su cui costruire: il centro storico, la cultura, la ristorazione e le spiagge vicine. Ma servono più servizi, una migliore informazione turistica, attenzione alla pulizia, alla mobilità e ai parcheggi. «Il bilancio è positivo, ma la città resta una destinazione turistica da 6+».

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