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Sinnai.
05 agosto 2026 alle 00:25

Cinghiali in cerca di cibo e acqua in periferia 

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Non è una novità, anzi succede da anni e il problema è spesso approdato anche in Consiglio comunale. Affamati e soprattutto assetati, i cinghiali sono arrivati alla periferia di Sinnai alla disperata ricerca d'acqua e di cibo. L’altra notte, come accade già da luglio, diversi cinghiali dopo aver probabilmente lasciato la pineta o le colline circostanti, hanno nuovamente raggiunto la rotatoria vicino al vecchio cimitero grufolando nell’erbetta alla ricerca di cibo, acqua e aree umide nei vigneti nelle zone più interne, oltre la strada provinciale, scavando buche e solchi alla ricerca di radici, tuberi, bulbi, ghiande. Si stanno inoltrando nei pochi campi irrigati, creando anche i primi danni al raccolto, com’era accaduto in passato.

Diversi automobilisti di passaggio due notti fa li hanno fotografati. L'area della rotonda è irrigata: da qui la massiccia presenza dei cinghiali, che si spostano anche oltre la strada provinciale tra i pochi vigneti rimasti, sempre alla ricerca di acqua, cibo e refrigerio. Un fenomeno che ormai si ripete da anni: gli animali si spostano dalla pineta, avvicinandosi anche nelle campagne di Settimo San Pietro.

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