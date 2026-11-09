Cinema e musica con Creuza de Mà 

Il cinema torna a parlare attraverso la musica. E lo fa proprio nell’anno in cui Fritz Lang aveva immaginato il futuro del suo capolavoro Metropolis: il 2026. Una coincidenza suggestiva che accompagna il ritorno a Cagliari di Creuza de Mà, il festival diretto da Gianfranco Cabiddu, venerdì 13 e sabato 14 novembre, al Teatro Carmen Melis. Un viaggio tra immagini senza parole, colonne sonore originali e musica dal vivo, che segna anche l’inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 di Campus – Musica e Suono per Cinema, il progetto di alta formazione che punta a fare della Sardegna un punto di riferimento per la composizione cinematografica.

Programma

Si comincia venerdì alle 20.30 con il cortometraggio Come essere umani di Stefano Pio e musiche di Silvia Di Furia. Seguirà L’Alba del Cinema, una selezione di tre pellicole mute restaurate dalla Cineteca Nazionale, tra cui Thaïs del 1916, musicate dal vivo dagli ex allievi di Campus.Sabato alle 21 il momento più atteso: sullo schermo Metropolis, il capolavoro visionario del 1927, accompagnato da quattro protagonisti della scena musicale italiana. Karim Qqru dei The Zen Circus, Roberta Sammarelli dei Verdena, Xabier Iriondo degli Afterhours e Corrado Nuccini dei Giardini di Mirò daranno nuova voce sonora alle immagini di Fritz Lang.

L’iniziativa celebra anche i sette anni di Campus, durante i quali sono nate oltre 62 colonne sonore originali, approdate nei festival internazionali da Cannes a Berlino. Un percorso che guarda ora all’apertura a Cagliari di una sede della scuola nazionale di cinema, negli spazi restaurati di Villa Muscas.

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