Chiesa e aziende danneggiate da una tromba d’aria 

Una giornata di caldo torrido ha generato una tromba d’aria notturna nel Sulcis. Danni a Narcao, dove nel centro del paese la copertura dell’ex albergo e del salone della parrocchia di San Nicola da Bari sono stati sollevati. Disagi anche in chiesa dove si sono staccate alcune tegole e calcinacci. I detriti sono finiti su alcune vetture che si trovavano parcheggiate nell’aerea sottostante. Molto spavento per il parroco Antonio Cherchi: «Fortunatamente non ci sono stati danni a persone». Danni anche in aziende, come a Terrubia, dove a copertura di un fienile è stata scoperchiata dalla forza del vento con le lastre di alluminio che sono volate a terra, fortunatamente visto l’orario nell’azienda agricola non era presente nessuno come fa sapere il titolare Cristian Manca, «Purtroppo i sacrifici di questi anni andati all’aria in due minuti». Vicinanza alle aziende colpite anche dalla Provinciale del Sulcis Iglesiente. «Questi danni si aggiungono ai danni recati alle aziende agricole del territorio anche per questo caldo torrido, dice Gianluigi Loru, assessore provinciale con delega all’agricoltura». Nel corso della giornata di ieri i vigili urbani e i tecnici del Comune hanno effettuato delle verifiche per accertarsi di altri eventuali danni. (fa. mu.)

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