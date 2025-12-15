Centro sportivo, pronto un milione di euro 

Un milione di euro per dare nuova vita al centro sportivo di Su Suergiu. È il risultato di grande rilievo ottenuto dal Comune di Capoterra grazie a un finanziamento della Regione, destinato al rilancio e alla valorizzazione di uno degli impianti sportivi più importanti del territorio. Le risorse consentiranno di avviare una serie di interventi strutturali attesi da tempo. In primo piano l’ampliamento degli spogliatoi, che renderà gli spazi più funzionali e adeguati alle esigenze di atleti e società sportive. È prevista inoltre la realizzazione di una tensostruttura a copertura della pista di pattinaggio e hockey, un’opera che permetterà l’utilizzo dell’impianto durante tutto l’anno. Il progetto comprende anche il rifacimento della pavimentazione dei campi da tennis, con un miglioramento della sicurezza e della qualità del gioco, e la costruzione di tribune coperte, pensate per offrire maggiore comfort al pubblico durante allenamenti e competizioni.

La soddisfazione

Dall’amministrazione comunale è stata espressa parecchia soddisfazione. «L’obiettivo principale è rendere il centro sportivo efficiente e accogliente, risolvendo le criticità esistenti», dice la vicesindaca Silvia Sorgia. «Oltre al calcio, nell’area sono presenti altre realtà come l’hockey, che dispone di una pista valida ma attualmente non sufficiente per ospitare i campionati italiani. Interverremo anche su spogliatoi, aree verdi, spalti dei campi da calcio e campi da tennis, uno sport che sta attirando sempre più interesse».

L’area dedicata

Positivo anche il commento dalla minoranza. Efisio Demuru sottolinea come l’intervento rafforzi la vocazione sportiva di Su Suergiu: «Questa amministrazione sta beneficiando dei fondi Pnrr e della Regione molto più di quanto non abbia ricevuto quando avevano un governo regionale loro “amico”. Il secondo dato è che l’idea degli impianti sportivi di Su Suergiu è arrivata a noi del centrosinistra. Abbiamo sempre pensato che quell’area avesse una vocazione per una struttura di quel tipo. Questi finanziamenti renderanno ancora più importante la vocazione sportiva con un miglioramento degli impianti e dei servizi. Le aree sportive a Capoterra sono diverse e dunque auspichiamo che ci siano nuovi investimenti da parte della Regione anche in futuro».

Le società

Per le società che utilizzano il centro sportivo è sicuramente una buona notizia. «È un impianto del 2008 dunque è normale che col passare degli anni le strutture siano usurate», dice il presidente dell’Asd Tennis Capoterra Andrea Tatti. «Gli interventi ci garantiranno dei campi migliori e delle coperture che permetteranno di fare attività anche durante i giorni di pioggia».

